5 шагов, которые помогут не бросить спорт через месяц и сохранить мотивацию на годы

Джо Беннетт выделил главные и второстепенные факторы прогресса в фитнесе

Фитнес-тренер Джо Беннетт, известный как Hypertrophy Coach, — человек, который знает, что такое наращивание мышц не только в теории. Он помогал строить форму звёздам вроде Терренса Раффина и Даны Линн Бейли, а заодно и создал впечатляющее телосложение и для себя.

По словам Беннетта, в мире фитнеса "почти все дороги ведут в Рим" — то есть в тренажёрный зал. Но путь туда у каждого свой, а ключи к успеху — в правильных приоритетах. Он выделяет пять основополагающих факторов, без которых прогресс будет случайным, и пять второстепенных, которые полезны, но не решают всё.

"Второстепенные" факторы роста мышц

Есть факторы, которые могут улучшить ваш прогресс, но они не станут ключевыми, если у вас нет базовой дисциплины и системы. К ним относятся:

Техника, подстроенная под вашу анатомию — правильный выбор углов, амплитуды и положения тела.

Профиль сопротивления — насколько равномерно распределена нагрузка в каждом упражнении.

Тренировочные сплиты — как вы распределяете группы мышц по дням.

Объём работы — количество сложных подходов на каждую мышечную группу.

Запас повторений — дистанция до отказа в конце сета.

Да, эти пункты влияют на рост мышц, но их значение меркнет, если вы не тренируетесь регулярно, не отслеживаете прогресс и не получаете удовольствие от процесса.

Топ-5 факторов от Джо Беннетта

По мнению тренера, именно эти пункты определяют, останетесь ли вы в фитнесе надолго и будете ли прогрессировать.

Удовольствие

Никакие секретные методики не помогут, если вы не любите то, что делаете. У Беннетта всё началось с влюблённости в процесс — это то, что держит его и спустя годы. Исследования подтверждают: чем больше удовольствие от тренировки, тем выше шанс придерживаться её в долгосрочной перспективе.

Последовательность

Дисциплина важнее любой программы. Как и с лекарствами, если пропускать приём — эффект снижается. На формирование привычки уходит до 10 недель, и примерно тогда новички начинают видеть первые реальные изменения.

Усилия

Без отдачи на тренировках рост мышц невозможен. Однако с опытом важно учиться балансировать нагрузку и восстановление, чтобы не выгореть и не травмироваться.

Отслеживание

Импровизация — враг стабильного прогресса. Даже опытные атлеты планируют тренировки и питание, фиксируя результаты. Это позволяет корректировать стратегию и избегать застоя.

Ожидания

Быстрый прогресс в начале — норма, но позже темпы замедляются. Если вы этого не ждёте, легко разочароваться. Реалистичные ожидания помогают сохранить мотивацию.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



