Тренировка как броня для позвоночника: эти упражнения спасут от боли в спине и сделают её стальной

Гиперэкстензия, становая тяга и планки полезны для укрепления спины
1:35
Спорт

Сильная спина — это не только эстетика и правильная осанка, но и основа для здоровых суставов, подвижного позвоночника и мощных силовых показателей. Чтобы развивать её гармонично, важно помнить о нескольких принципах.

Мужчина стоит спиной
Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мужчина стоит спиной

Во-первых, спина — это не одна мышца, а целая группа: широчайшие, ромбовидные, трапециевидные, разгибатели позвоночника. Поэтому одними подтягиваниями или тягой штанги обойтись не получится. Эффективная тренировка должна включать и вертикальные тяги (подтягивания, тяга верхнего блока), и горизонтальные (тяга гантелей, штанги, тренажёра).

Во-вторых, техника важнее веса. Любое упражнение для спины требует стабильного корпуса и контролируемого движения. Если вы тянете с рывком или переносите нагрузку на руки, мышцы спины не получают достаточной стимуляции.

В-третьих, не забывайте о нижней части спины. Разгибатели позвоночника поддерживают осанку и предотвращают травмы. Для их укрепления полезны гиперэкстензии, становая тяга и планки в различных вариациях.

И наконец, спина любит прогрессию нагрузки. Постепенно увеличивайте вес, количество повторений или подходов, но не в ущерб технике. Регулярность и разнообразие упражнений помогут развить силу, рельеф и выносливость, а бонусом станут прямая осанка и уверенная посадка плеч.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
