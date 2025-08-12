Тест на силу: вот сколько подтягиваний считается нормой в 20, 40 и 60 лет

Сколько подтягиваний — норма? Таблица по возрастам для мужчин и женщин

Подтягивания — это честный и беспристрастный способ проверить силу верхней части тела. Здесь нет обмана: или вы поднимете свой вес на турнике, или нет. Этот тест одинаково полезен и для спортсменов, и для тех, кто просто хочет понимать уровень своей физической подготовки.

В 18-25 лет организм находится на пике выносливости и силы, поэтому для мужчин нормой считается 8-12 подтягиваний, для женщин — 2-5. Если вы способны сделать больше 15 (у мужчин) или 6 (у женщин), можно смело говорить об отличной форме.

В 26-35 лет показатели слегка снижаются, особенно у тех, кто перестал тренироваться регулярно. Здесь "средний" результат для мужчин — 6-10 подтягиваний, для женщин — 1-4. При этом 12-18 у мужчин и 5-8 у женщин в этом возрасте говорят о действительно высоком уровне физической подготовки.

В 36-45 лет мышечная масса начинает уходить быстрее, поэтому без регулярных тренировок цифры падают. 5-8 подтягиваний для мужчин и 1-3 для женщин — это уже неплохой результат, а 10-15 (мужчины) или 4-7 (женщины) — показатель, что вы уделяете внимание силовым упражнениям.

После 46 лет и особенно к 55+ на первый план выходит не столько количество повторений, сколько их качество и контроль техники. Даже 3-6 подтягиваний у мужчин или 1-2 у женщин в этом возрасте — достойно. Если удаётся подняться 8-12 раз у мужчин и 3-6 у женщин, это уже уровень отличной физической формы.

Главное помнить: эти цифры — не строгая норма, а ориентир. Даже одно аккуратное подтягивание в 50 лет говорит о хорошем мышечном тонусе и заботе о себе. А результат всегда можно улучшить — при желании и регулярных тренировках возраст не станет преградой.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья. Выполняется в висе (без опоры или с опорой ногами, или зацепом ногами, или с резиновым жгутом).

