Минус живот: упражнение, которое сжигает калории за считанные минуты

Эксперт Ротач: упражнение скалолаз уберёт лишнее с талии даже дома

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

После сорока лет избавиться от жировых отложений в области живота становится сложнее, но фитнес-тренер Ирина Ротач уверена: правильные упражнения способны дать быстрый результат.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/2c/0d/79/2c0d79a409bf510e860adfce1c8396ba.jpg Сантиметровая лента

В беседе с изданием Men Today она рассказала, что одной из наиболее эффективных техник считает упражнение "скалолаз".

По её словам, эта динамичная кардионагрузка активирует сразу несколько зон — мышцы пресса, плечевой пояс, бедра и ягодицы, а также положительно влияет на осанку. Дополнительный бонус — высокое энергопотребление, что помогает быстрее сжигать калории.

Техника проста: исходное положение — упор лёжа, после чего колени поочерёдно подтягиваются к груди в быстром темпе. Такой вариант тренировки не требует оборудования, а темп можно регулировать под свой уровень подготовки.

Ирина Ротач советует начинающим делать 2-3 подхода по 10-15 повторов на каждую ногу. Постепенно количество повторений и скорость выполнения можно увеличивать, чтобы усиливать нагрузку и прогрессировать.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

