Два дня спорта меняют всё: совершён прорыв в борьбе с диабетом

Новый научный анализ показал, что даже при редких занятиях спортом можно существенно снизить риск преждевременной смерти у людей с диабетом. Речь идёт о так называемом подходе "воина выходного дня" — когда вся недельная норма физической активности выполняется всего за один или два сеанса.
Команда специалистов под руководством Чжиюаня Ву из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана проанализировала данные почти 52 000 американцев с диабетом за период с 1997 по 2018 год. Эти сведения сопоставили с данными о смертности на 2019 год, чтобы понять, как режим тренировок влияет на здоровье.
Выяснилось, что у "воинов выходного дня" риск смерти от любых причин на 21% ниже, чем у тех, кто вовсе не занимается спортом. Вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний у них на 33% меньше. Причём эффект оказался даже более выраженным, чем у тех, кто распределяет тренировки на три и более дней в неделю: в этой группе снижение риска составило 17% для всех причин смертности и 19% — для сердечно-сосудистых болезней.
"Эти результаты подтверждают важность гибкого подхода к физической активности для людей с диабетом. Такой формат может помочь улучшить чувствительность к инсулину и контроль уровня сахара в крови, особенно если регулярные тренировки в течение недели затруднены", — пояснил научный сотрудник Чжиюань Ву.
Согласно международным рекомендациям, для поддержания здоровья требуется минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю. Это может быть быстрая ходьба, медленная езда на велосипеде, активная йога, бальные танцы или даже работа в саду. Однако далеко не у всех есть возможность выделять время на тренировки несколько раз в неделю.
Метод "воина выходного дня" решает эту проблему, позволяя "закрыть" норму за одну-две длительные тренировки, что делает спорт более доступным для людей с плотным графиком.
Учёные подчёркивают, что исследование носит наблюдательный характер, а значит, оно не доказывает прямую причинно-следственную связь между тренировками и снижением риска смерти. Не исключено, что на результаты влияли и другие факторы — образ жизни, питание, условия труда.
