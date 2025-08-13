Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Два дня спорта меняют всё: совершён прорыв в борьбе с диабетом

Гарвардские учёные: редкие, но интенсивные тренировки полезны для людей с диабетом
2:45
Спорт

Новый научный анализ показал, что даже при редких занятиях спортом можно существенно снизить риск преждевременной смерти у людей с диабетом. Речь идёт о так называемом подходе "воина выходного дня" — когда вся недельная норма физической активности выполняется всего за один или два сеанса.

упражнение воин в фитнес-зале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
упражнение воин в фитнес-зале

Результаты исследования

Команда специалистов под руководством Чжиюаня Ву из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана проанализировала данные почти 52 000 американцев с диабетом за период с 1997 по 2018 год. Эти сведения сопоставили с данными о смертности на 2019 год, чтобы понять, как режим тренировок влияет на здоровье.

Выяснилось, что у "воинов выходного дня" риск смерти от любых причин на 21% ниже, чем у тех, кто вовсе не занимается спортом. Вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний у них на 33% меньше. Причём эффект оказался даже более выраженным, чем у тех, кто распределяет тренировки на три и более дней в неделю: в этой группе снижение риска составило 17% для всех причин смертности и 19% — для сердечно-сосудистых болезней.

"Эти результаты подтверждают важность гибкого подхода к физической активности для людей с диабетом. Такой формат может помочь улучшить чувствительность к инсулину и контроль уровня сахара в крови, особенно если регулярные тренировки в течение недели затруднены", — пояснил научный сотрудник Чжиюань Ву.

Почему этот подход работает

Согласно международным рекомендациям, для поддержания здоровья требуется минимум 150 минут умеренной физической активности в неделю. Это может быть быстрая ходьба, медленная езда на велосипеде, активная йога, бальные танцы или даже работа в саду. Однако далеко не у всех есть возможность выделять время на тренировки несколько раз в неделю.

Метод "воина выходного дня" решает эту проблему, позволяя "закрыть" норму за одну-две длительные тренировки, что делает спорт более доступным для людей с плотным графиком.

Ограничения исследования

Учёные подчёркивают, что исследование носит наблюдательный характер, а значит, оно не доказывает прямую причинно-следственную связь между тренировками и снижением риска смерти. Не исключено, что на результаты влияли и другие факторы — образ жизни, питание, условия труда.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
