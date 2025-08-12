Минус два размера джинсов: бразильские привычки, которые меняют тело

Скраб, массаж и тренировки: комплексный уход для упругих ягодиц

О ягодицах редко говорят напрямую, но у них тоже есть свой идеал красоты. Кто-то считает, что они должны быть крупными и "бразильскими", кто-то — округлыми и подтянутыми. Но одно ясно: они должны быть упругими. И это не только вопрос эстетики, но и здоровья, ведь большая ягодичная мышца — самая крупная в теле. Если не тренировать её, она быстро теряет тонус и форму.

Хорошая новость в том, что укрепить и подтянуть ягодицы можно, если регулярно сочетать уход за кожей, массаж и физическую активность.

Шаг 1. Уход за кожей — скраб и контрастный душ

Кожа в этой зоне часто страдает от сухости и неровностей, особенно при сидячем образе жизни. В душе стоит использовать скраб, который удаляет омертвевшие клетки, выравнивает поверхность кожи и подготавливает её к массажу. Лёгкая струя холодной воды в конце процедуры дополнительно укрепляет ткани и стимулирует кровообращение.

Шаг 2. Массаж для тонуса и упругости

Массаж с антицеллюлитным кремом или маслом помогает улучшить дренаж, стимулировать кровоток и ускорить расщепление жировых отложений.

"Выполняйте массаж дважды в день по пять минут, и через пару недель заметите результат", — рассказала специалист по коррекции фигуры Женевьева Барраке.

Техника проста:

После душа, в тёплом помещении, на слегка влажной коже разогрейте в ладонях немного крема. Согните одну ногу в колене, поставьте её на табурет. Плотными движениями ладони проведите от верхней части бедра к ягодице 4-5 раз. Стимулируйте мышцу, сжимая кулак и прорабатывая бока и заднюю часть. Перебирайте кожу пальцами, чтобы "разбить" жировые уплотнения.

Шаг 3. Движение — главный стимул для ягодиц

Распространённый миф — достаточно просто сжимать ягодицы. На деле важно активировать их через толчок пяткой. Быстрая ходьба, роликовые коньки, подъём по лестнице и выпады — лучшие упражнения для включения большой ягодичной мышцы. Сделайте выпад вперёд, опускаясь строго вертикально, и мощно надавите на пятку выдвинутой ноги.

Для дополнительной нагрузки рекомендуется упражнение с возвышением:

— Встаньте лицом к скамье, руки вдоль тела.

— Поставьте правую ногу на скамью, включая пятку.

— На вдохе поднимайтесь, отталкиваясь только правой пяткой.

— На выдохе медленно опускайтесь.

Выполняйте по 10 повторений на каждую ногу.

Главное правило успеха — регулярность. Только так можно сохранить упругость и форму ягодиц надолго.

