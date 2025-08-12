Минус два размера джинсов: бразильские привычки, которые меняют тело

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

О ягодицах редко говорят напрямую, но у них тоже есть свой идеал красоты. Кто-то считает, что они должны быть крупными и "бразильскими", кто-то — округлыми и подтянутыми. Но одно ясно: они должны быть упругими. И это не только вопрос эстетики, но и здоровья, ведь большая ягодичная мышца — самая крупная в теле. Если не тренировать её, она быстро теряет тонус и форму.

тренировка ягодиц дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
тренировка ягодиц дома

Хорошая новость в том, что укрепить и подтянуть ягодицы можно, если регулярно сочетать уход за кожей, массаж и физическую активность.

Шаг 1. Уход за кожей — скраб и контрастный душ

Кожа в этой зоне часто страдает от сухости и неровностей, особенно при сидячем образе жизни. В душе стоит использовать скраб, который удаляет омертвевшие клетки, выравнивает поверхность кожи и подготавливает её к массажу. Лёгкая струя холодной воды в конце процедуры дополнительно укрепляет ткани и стимулирует кровообращение.

Шаг 2. Массаж для тонуса и упругости

Массаж с антицеллюлитным кремом или маслом помогает улучшить дренаж, стимулировать кровоток и ускорить расщепление жировых отложений.

"Выполняйте массаж дважды в день по пять минут, и через пару недель заметите результат", — рассказала специалист по коррекции фигуры Женевьева Барраке.

Техника проста:

  1. После душа, в тёплом помещении, на слегка влажной коже разогрейте в ладонях немного крема.

  2. Согните одну ногу в колене, поставьте её на табурет.

  3. Плотными движениями ладони проведите от верхней части бедра к ягодице 4-5 раз.

  4. Стимулируйте мышцу, сжимая кулак и прорабатывая бока и заднюю часть.

  5. Перебирайте кожу пальцами, чтобы "разбить" жировые уплотнения.

Шаг 3. Движение — главный стимул для ягодиц

Распространённый миф — достаточно просто сжимать ягодицы. На деле важно активировать их через толчок пяткой. Быстрая ходьба, роликовые коньки, подъём по лестнице и выпады — лучшие упражнения для включения большой ягодичной мышцы. Сделайте выпад вперёд, опускаясь строго вертикально, и мощно надавите на пятку выдвинутой ноги.

Для дополнительной нагрузки рекомендуется упражнение с возвышением:
— Встаньте лицом к скамье, руки вдоль тела.
— Поставьте правую ногу на скамью, включая пятку.
— На вдохе поднимайтесь, отталкиваясь только правой пяткой.
— На выдохе медленно опускайтесь.
Выполняйте по 10 повторений на каждую ногу.

Главное правило успеха — регулярность. Только так можно сохранить упругость и форму ягодиц надолго.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия. 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
