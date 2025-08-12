Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скраб, массаж и тренировки: комплексный уход для упругих ягодиц
Крупнейший самородок платины в мире найден и утрачен на Урале в 1843 году
Роза Сябитова поведала о своём тесном сотрудничестве с Майклом Джексоном
Низкооктановое топливо может повредить двигатель автомобиля
Гид в Рио призвал туристов отказаться от экскурсий по фавелам
Кола удалит налёт и разводы на стеклянных дверцах душа
Морковь, пастернак и капуста переносят заморозки до -7 °C
Химик Дорохов перечислил самые опасные кухонные моющие средства
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни

Танцы раз в неделю меняют тело и мозг пожилых людей так, как не сможет спортзал

Фитнес-специалисты: танцы улучшают работу мозга и снижают риск падений у пожилых
3:48
Спорт

Танец — это не просто искусство или способ выразить эмоции. Это полноценная физическая активность, которая укрепляет тело, тренирует выносливость и положительно влияет на психическое состояние. Он сочетает в себе энергичные движения, работу памяти и радость творчества, что делает его уникальным среди других видов спорта.

танцы для пенсионеров
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
танцы для пенсионеров

Танец как тренировка для всего тела

Регулярные занятия танцами помогают сжигать калории, укреплять мышцы всего тела и улучшать работу сердца и лёгких. Особенно это касается более интенсивных стилей — сальсы, рок-н-ролла, венского вальса, фокстрота, чарльстона, чечётки и некоторых народных танцев. Движения развивают гибкость, баланс и координацию, а музыкальный ритм тренирует чувство такта. При этом танцевать можно и без партнёра — современные фитнес-программы включают элементы разных стилей, делая занятия доступными для всех.

Польза танцев для пожилых людей

Особенно много танцы дают людям старшего возраста. Это мягкий и приятный способ оставаться активным, даже если уровень физической подготовки невысок. Движения можно адаптировать — замедлить темп, упростить шаги. По словам специалистов, риск травм в танцах не выше, чем в других видах умеренной физической активности.

"Танец заслуживает внимания, поскольку сочетает движение, радость и когнитивную стимуляцию. Это одно из лучших занятий для пожилых людей", — отметил старший менеджер фитнес-программ Life Time Fitness Group Роб Глик.

Эксперты выделяют четыре ключевых причины, почему танцы стоит включить в регулярную активность для здорового старения.

1. Стимуляция мозга и профилактика деменции

Изучение и повторение движений в такт музыке стимулирует рост связей между нервными клетками и повышает нейропластичность мозга. Это улучшает когнитивную гибкость, помогает дольше сохранять ясность ума и снижает риск деменции. Танцы активнее задействуют мозг, чем такие занятия, как чтение или кроссворды, поскольку требуют одновременной работы памяти, координации и чувства ритма.

2. Улучшение баланса и снижение риска падений

Многие движения в танце требуют поперечных перемещений и смены опорных ног, что тренирует равновесие и ловкость. Это особенно важно для пожилых, так как помогает предотвратить падения и связанные с ними травмы. Дополнительная польза — развитие координации, которая поддерживает уверенность в движении в повседневной жизни.

3. Поддержка здоровья сердца и лёгких

Активные танцевальные движения увеличивают частоту сердечных сокращений и объём лёгких, улучшают кровообращение и снабжение организма кислородом. Со временем повышается выносливость, и сердце начинает работать более эффективно, снижая нагрузку при физических усилиях.

4. Эмоциональная польза и социальная сплочённость

Танцы способствуют выработке "гормонов радости" — серотонина и эндорфинов, что помогает бороться со стрессом и улучшает настроение. Регулярная физическая активность в приятной форме повышает шансы на то, что человек будет заниматься ею постоянно. Танцы дарят чувство радости, а совместные занятия укрепляют социальные связи.

"Фитнес не должен быть утомительной обязанностью. Это источник удовольствия, и танцы прекрасно с этим справляются", — подчеркнул Роб Глик.

Уточнения

Та́нец — ритмичные, выразительные движения тела, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма
Наука и техника
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма Аудио 
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Морковь, пастернак и капуста переносят заморозки до -7 °C
Химик Дорохов перечислил самые опасные кухонные моющие средства
Поставки российской нефти в Индию стабильны, несмотря на пошлины США
Порода мейн-кун нуждается в просторном помещении для комфортной жизни
Психиатр назвала психосоматические симптомы, которые маскируются под болезни
Растворите морскую соль в тёплой воде, чтобы снять отёчность и восстановить силы
Фитнес-специалисты: танцы улучшают работу мозга и снижают риск падений у пожилых
Опытные кулинары готовят кукурузу с чесноком, розмарином и сливочным маслом
Инфекционисты призвали внести вакцинацию от менингококка в календарь прививок из-за роста заболеваемости
В Антарктиде нашли тело метеоролога Денниса Белла, пропавшего в 1959 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.