Танцы раз в неделю меняют тело и мозг пожилых людей так, как не сможет спортзал

Фитнес-специалисты: танцы улучшают работу мозга и снижают риск падений у пожилых

Танец — это не просто искусство или способ выразить эмоции. Это полноценная физическая активность, которая укрепляет тело, тренирует выносливость и положительно влияет на психическое состояние. Он сочетает в себе энергичные движения, работу памяти и радость творчества, что делает его уникальным среди других видов спорта.

Танец как тренировка для всего тела

Регулярные занятия танцами помогают сжигать калории, укреплять мышцы всего тела и улучшать работу сердца и лёгких. Особенно это касается более интенсивных стилей — сальсы, рок-н-ролла, венского вальса, фокстрота, чарльстона, чечётки и некоторых народных танцев. Движения развивают гибкость, баланс и координацию, а музыкальный ритм тренирует чувство такта. При этом танцевать можно и без партнёра — современные фитнес-программы включают элементы разных стилей, делая занятия доступными для всех.

Польза танцев для пожилых людей

Особенно много танцы дают людям старшего возраста. Это мягкий и приятный способ оставаться активным, даже если уровень физической подготовки невысок. Движения можно адаптировать — замедлить темп, упростить шаги. По словам специалистов, риск травм в танцах не выше, чем в других видах умеренной физической активности.

"Танец заслуживает внимания, поскольку сочетает движение, радость и когнитивную стимуляцию. Это одно из лучших занятий для пожилых людей", — отметил старший менеджер фитнес-программ Life Time Fitness Group Роб Глик.

Эксперты выделяют четыре ключевых причины, почему танцы стоит включить в регулярную активность для здорового старения.

1. Стимуляция мозга и профилактика деменции

Изучение и повторение движений в такт музыке стимулирует рост связей между нервными клетками и повышает нейропластичность мозга. Это улучшает когнитивную гибкость, помогает дольше сохранять ясность ума и снижает риск деменции. Танцы активнее задействуют мозг, чем такие занятия, как чтение или кроссворды, поскольку требуют одновременной работы памяти, координации и чувства ритма.

2. Улучшение баланса и снижение риска падений

Многие движения в танце требуют поперечных перемещений и смены опорных ног, что тренирует равновесие и ловкость. Это особенно важно для пожилых, так как помогает предотвратить падения и связанные с ними травмы. Дополнительная польза — развитие координации, которая поддерживает уверенность в движении в повседневной жизни.

3. Поддержка здоровья сердца и лёгких

Активные танцевальные движения увеличивают частоту сердечных сокращений и объём лёгких, улучшают кровообращение и снабжение организма кислородом. Со временем повышается выносливость, и сердце начинает работать более эффективно, снижая нагрузку при физических усилиях.

4. Эмоциональная польза и социальная сплочённость

Танцы способствуют выработке "гормонов радости" — серотонина и эндорфинов, что помогает бороться со стрессом и улучшает настроение. Регулярная физическая активность в приятной форме повышает шансы на то, что человек будет заниматься ею постоянно. Танцы дарят чувство радости, а совместные занятия укрепляют социальные связи.

"Фитнес не должен быть утомительной обязанностью. Это источник удовольствия, и танцы прекрасно с этим справляются", — подчеркнул Роб Глик.

Уточнения

Та́нец — ритмичные, выразительные движения тела, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением.

