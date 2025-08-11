Новая роль Гарета Бэйла: экс-чемпион Лиги чемпионов станет экспертом TNT Sports

Ушел на пенсию – пришел на Вещание: Гарет Бэйл – главная звезда TNT Sports следующего сезона

Легенда футбола Уэльса Гарет Бэйл получил новую работу в качестве одного из главных футбольных экспертов TNT Sports в новом сезоне.

Бывший игрок "Реала" и "Тоттенхэма" подписал контракт с телеканалом, чтобы стать центральной фигурой в трансляциях матчей Премьер-лиги и Лиги чемпионов в сезоне 2025/26, сообщает Guardian.

Бэйл заменит легенду "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда, который покинул TNT после 12 лет, решив не подписывать новый контракт в конце прошлого сезона.

Ранее Бэйл работал на TNT, освещая европейские футбольные матчи, и, как сообщается, произвел впечатление на руководство вещательной компании своим анализом победы "Тоттенхэма" над "Юнайтед" в финале Лиги Европы в мае.

Он присоединится к Питеру Краучу и Джо Коулу в прямых трансляциях Премьер-лиги на канале TNT по субботам в обеденное время, в то время как Оуэн Харгривз, Стив Макманаман, Элли Маккойст и Карен Карни также будут экспертами TNT, освещающими внутренние и европейские матчи.

Это ещё один важный шаг для Бэйла, который завершил карьеру футболиста в возрасте 33 лет после неудачного выступления сборной Уэльса на чемпионате мира 2022 года в Катаре — первом чемпионате мира для страны за 64 года.

За свою блестящую карьеру он провел 111 матчей за сборную Уэльса, забив рекордные 41 гол и выведя команду на три крупных турнира. На клубном уровне он начал карьеру в "Саутгемптоне", а затем стал звездой "Тоттенхэм Хотспур" и перешел в "Реал Мадрид" за рекордные на тот момент 85 миллионов фунтов стерлингов.

Га́рет Фрэнк Бейл (англ. Gareth Frank Bale, валл. Garedd Fruaing Baill; род. 16 июля 1989[…], Кардифф) — валлийский футболист, выступавший на позиции крайнего нападающего.

