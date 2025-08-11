Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садоводы используют рулон туалетной бумаги для упрощения посева
Врачи: сон с собакой повышает риск аллергии и заражения паразитами
Кардиолог Кондрахин назвал допустимое время отдыха на диване в выходные
Аренда жилья вместо отеля помогает сэкономить и получить больше комфорта
Натуральная древесина в интерьере усиливает ощущение домашнего комфорта
Фанатки рэпера Akon подрались за его полотенце после концерта в Сочи
Топ-4 вида кос, которые выглядят дорого и стильно
Семье утонувшего в Болгарии режиссёра Юрия Бутусова собирают деньги на похороны
Содовое тесто используется для сладкой и пикантной выпечки за 20 минут

ПСЖ в шоке: неожиданный ход Хакими осложнил кампанию Дембеле

Хакими против Дембеле: битва за Золотой мяч набирает обороты
2:48
Спорт

Ашраф Хакими назвал себя кандидатом на "Золотой мяч" 2025 года, в то время как "ПСЖ" ведёт кампанию за награду Усману Дембеле.

Золотой мяч
Фото: commons.wikimedia.org by TheTank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золотой мяч

Уход марокканского защитника стал неожиданностью для окружения французского нападающего, которое не хотело создавать скандала по этому поводу.

Находясь в двухэтажном автобусе, Маркиньос взял микрофон и обратился к переполненной толпе. "Усман — Золотой мяч!", "Усман — Золотой мяч!" — прокричал капитан ПСЖ на следующий день после победы над "Интером" со счётом 5:0 в финале Лиги чемпионов.

Как и его бразильский лидер, столичный клуб воспользовался исторической победой, чтобы поддержать лучшего бомбардира в гонке за престижный индивидуальный трофей, которая начнётся в июне. Девиз был один: все за Усмана Дембеле.

Нассер Аль-Хелаифи официально объявил о начале лоббистской кампании 4 июля во время Клубного чемпионата мира.

"Если он не победит, это проблема. Он сделал всё", — заявил президент "Парижа" в США.

Но два месяца спустя Ашраф Хакими разрушил это единство, объявив себя кандидатом на "Золотой мяч". "Думаю, я тоже его заслужил", — сказал марокканский защитник в интервью Canal +. "Моя статистика в этом году не похожа на статистику обычного защитника. Думаю, когда защитник так поступает, он заслуживает большего, чем нападающий".

Это заявление стало неожиданностью для профессионального окружения Усмана Дембеле, как сообщает L'Équipe, хотя и не было целью создать напряжение по этому поводу: "Усман полностью сосредоточен на старте сезона. Мы не хотим вступать в споры. Самое главное для нас — команда, и Усман ценит поддержку со стороны товарищей по команде. В остальном каждый волен высказывать своё мнение. Мы не намерены интерпретировать позиции друг друга".

Усман Дембеле и Ашраф Хакими вошли в число 30 номинантов на "Золотой мяч" 2025 года, как и семь их партнёров по "ПСЖ": Джанлуиджи Доннарумма, Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Фабиан Руис и Витинья. Витинья недавно высказался в пользу десятого номера парижан. "Думаю, в этом году больше всего его заслуживает Усман", — сказал португальский полузащитник в интервью Ligue 1+. "Для меня он — тот, кто достоин победы в этом году, хотя все мечтают когда-нибудь выиграть "Золотой мяч".

Имя победителя будет объявлено на церемонии 22 сентября в Париже.

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​[paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС
Наука и техника
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Популярное
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют

Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.

Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
День Изнесения Честного Креста Господня. О духовной составляющей праздника рассказывает отец Андрей (Сапунов)
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3
Молодой талант Эстеван из Челси получил 8 баллов за игру против Милана
Пожелтение листьев огурцов связано с нарушением полива, питанием и болезнями
Пресняков в Испании, жена в Москве: что происходит с личной жизнью артиста?
Надаль стал отцом во второй раз: семейное счастье и неожиданные признания о жене
Bloomberg: политика Трампа снижает роль доллара в мире
Трава и корни помогли обезьяне сделаться человеком
Куриный салат сочетается с тостами, картофелем и свежими овощами
Лариса Долина пытается обрести вторую волну популярности с помощью рэпа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.