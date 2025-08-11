ПСЖ в шоке: неожиданный ход Хакими осложнил кампанию Дембеле

Хакими против Дембеле: битва за Золотой мяч набирает обороты

Ашраф Хакими назвал себя кандидатом на "Золотой мяч" 2025 года, в то время как "ПСЖ" ведёт кампанию за награду Усману Дембеле.

Фото: commons.wikimedia.org by TheTank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золотой мяч

Уход марокканского защитника стал неожиданностью для окружения французского нападающего, которое не хотело создавать скандала по этому поводу.

Находясь в двухэтажном автобусе, Маркиньос взял микрофон и обратился к переполненной толпе. "Усман — Золотой мяч!", "Усман — Золотой мяч!" — прокричал капитан ПСЖ на следующий день после победы над "Интером" со счётом 5:0 в финале Лиги чемпионов.

Как и его бразильский лидер, столичный клуб воспользовался исторической победой, чтобы поддержать лучшего бомбардира в гонке за престижный индивидуальный трофей, которая начнётся в июне. Девиз был один: все за Усмана Дембеле.

Нассер Аль-Хелаифи официально объявил о начале лоббистской кампании 4 июля во время Клубного чемпионата мира.

"Если он не победит, это проблема. Он сделал всё", — заявил президент "Парижа" в США.

Но два месяца спустя Ашраф Хакими разрушил это единство, объявив себя кандидатом на "Золотой мяч". "Думаю, я тоже его заслужил", — сказал марокканский защитник в интервью Canal +. "Моя статистика в этом году не похожа на статистику обычного защитника. Думаю, когда защитник так поступает, он заслуживает большего, чем нападающий".

Это заявление стало неожиданностью для профессионального окружения Усмана Дембеле, как сообщает L'Équipe, хотя и не было целью создать напряжение по этому поводу: "Усман полностью сосредоточен на старте сезона. Мы не хотим вступать в споры. Самое главное для нас — команда, и Усман ценит поддержку со стороны товарищей по команде. В остальном каждый волен высказывать своё мнение. Мы не намерены интерпретировать позиции друг друга".

Усман Дембеле и Ашраф Хакими вошли в число 30 номинантов на "Золотой мяч" 2025 года, как и семь их партнёров по "ПСЖ": Джанлуиджи Доннарумма, Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Фабиан Руис и Витинья. Витинья недавно высказался в пользу десятого номера парижан. "Думаю, в этом году больше всего его заслуживает Усман", — сказал португальский полузащитник в интервью Ligue 1+. "Для меня он — тот, кто достоин победы в этом году, хотя все мечтают когда-нибудь выиграть "Золотой мяч".

Имя победителя будет объявлено на церемонии 22 сентября в Париже.

