Пять ошибок при покупке кроссовок, из-за которых бег становится пыткой

Спорт

Бег — один из самых доступных видов спорта. Не нужен ни тренажёрный зал, ни персональный тренер: просто обуйте кроссовки, выйдите из дома — и вперёд. Вы можете начать в любое время, в любом месте, и неважно, насколько вы подготовлены. Но чтобы бег стал привычкой, важно уделить внимание мелочам — особенно выбору обуви.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Почему кроссовки важнее, чем кажется

После первого забега в старой спортивной обуви многие понимают: без правильных кроссовок не обойтись. Исследования подтверждают, что грамотно подобранная обувь снижает риск травм и улучшает результаты.

Как выбрать идеальные кроссовки для бега

Подбор обуви для пробежек — это не просто вопрос комфорта. Правильные кроссовки помогают держать стабильную технику, снижают нагрузку на суставы, уменьшают риск травм и делают каждую тренировку более приятной. Перед покупкой важно учесть несколько ключевых моментов, которые напрямую влияют на то, как вы будете чувствовать себя на дистанции.

Подберите правильный размер

Во время бега стопа скользит вперёд-назад и немного расширяется. Поэтому кроссовки берут на полразмера больше обычной обуви. Главное правило: перед большим пальцем должно оставаться пространство шириной с сам палец.

Выберите подходящую амортизацию

Новичкам подойдёт средний уровень амортизации — он смягчает ударную нагрузку, когда вес тела приходится на одну ногу, и помогает стопе привыкнуть к тренировкам.

Учтите тип поверхности

Если вы бегаете по асфальту, подойдут стандартные кроссовки для города. Для лесных троп лучше взять трейловые модели с цепким протектором — они обеспечат устойчивость на неровностях, но быстрее износятся на твёрдом покрытии.

Сделайте анализ походки

В спортивных магазинах можно пройти диагностику бега: специалисты оценят постановку стопы, выявят особенности движения и предложат обувь с оптимальной поддержкой, учитывая ваш вес и рост.

Итог

Правильные кроссовки — это не просто комфорт, а основа безопасного и эффективного бега. Потратив время на выбор, вы снизите риск травм, повысите удовольствие от пробежек и сохраните мотивацию надолго.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα "рана") — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
