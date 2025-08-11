Как первый день продаж абонементов "Трактора" превратился в буллит по собственным воротам

Болельщики ХК "Трактор" пожаловались на сбои и цены при покупке абонементов

С 9 августа болельщики ХК "Трактор" получили возможность оформить абонементы на сезон КХЛ 2025/26. Но вместе с открытием продаж в соцсетях и на форумах посыпались жалобы — от технических сбоев до недовольства ценами.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Хоккейный момент

Цены и условия продажи

Абонементы можно приобрести только через сайт клуба и сервис "Яндекс Афиша". Как сообщает kursdela.biz, для новых покупателей стоимость варьируется от 17 020 до 62 020 рублей. Тем, кто оформлял абонемент в прошлом сезоне, доступно продление — сделать это можно до 31 августа.

С 1 сентября клуб начнёт обмен электронных билетов на пластиковые карты, хотя пользоваться можно и электронными.

Что не устроило болельщиков

Поводов для критики оказалось несколько:

Стоимость — для некоторых фанатов цены оказались слишком высокими.

Проблемы с сайтом — кнопка "Абонементы" у части пользователей не работала. Клуб утверждает, что система исправна, а сбои могли быть из-за наплыва желающих.

Скидка не та, что ждали — в рекламе говорилось об экономии в 30% по сравнению с разовыми билетами. Но некоторые фанаты восприняли это как обещание дополнительной скидки при продлении и были разочарованы меньшей суммой.

Технические накладки

Отдельная проблема коснулась оплаты в рассрочку ("сплит"). Клуб пояснил, что ошибка возникла на стороне "Яндекса" и уже устраняется.

Итог

Запуск продаж абонементов сопровождался недопониманием и небольшими сбоями, но клуб оперативно дал пояснения и пообещал исправить технические проблемы. Впрочем, вопрос цен и условий скидок явно требует более прозрачного общения с болельщиками.

Уточнения

Абонеме́нт (фр. abonnement от фр. abonner — подписывать) — договор, по которому одна сторона (абонент) имеет право пользоваться каким-либо имуществом или право требовать оказания определённых услуг от другой стороны периодически, в течение срока действия договора абонемента.

