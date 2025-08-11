Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В зале работаете на износ, но мышцы не растут? Виновник может жить в животе

Дисбаланс кишечной флоры снижает выносливость и мешает набору мышечной массы — данные исследований
2:53
Спорт

Обычно, говоря о трансформации тела, мы думаем про тренировки, питание и отдых. Но есть скрытый фактор, который может усилить или полностью свести на нет прогресс, — здоровье кишечника. Внутри нас живёт целая экосистема — микробиом. Это миллиарды бактерий, архей, грибов, вирусов и даже паразитов, которые помогают переваривать пищу, поддерживать иммунитет, влиять на работу нервной системы и даже сердца с мозгом. И самое интересное — у каждого человека микробиом уникален.

Утренний перекус перед тренировкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренний перекус перед тренировкой

Как кишечная флора помогает мышцам

Здоровый микробиом играет ключевую роль в росте мышц. Он улучшает усвоение питательных веществ, позволяя организму извлекать максимум энергии и строительного материала из пищи. Баланс полезных бактерий способствует повышению синтеза белка, что ускоряет восстановление и рост мышечных волокон. Кроме того, микробиом снижает хроническое воспаление, которое нередко возникает из-за тренировок, и тем самым помогает быстрее возвращаться в форму.

Не менее важна его роль в регуляции гормонов — от тестостерона и гормона роста до инсулина и кортизола. Эти вещества напрямую влияют на силу, выносливость и скорость восстановления. Ещё одно преимущество — поддержка иммунной системы, благодаря чему микроповреждения в мышцах заживают быстрее.

Когда баланс нарушается

Дисбактериоз кишечника способен замедлить прогресс и привести к проблемам с усвоением белка, энергии и микроэлементов. Это не только мешает наращиванию мышечной массы, но и в долгосрочной перспективе может спровоцировать её потерю. Нарушения баланса флоры часто сопровождаются вялостью, проблемами с пищеварением и снижением выносливости.

Что поможет укрепить микробиом

Восстановление здоровья кишечника начинается с питания. Чем разнообразнее рацион и чем больше в нём клетчатки, тем лучше. Пребиотические продукты вроде лука, чеснока и бананов питают полезные бактерии, а пробиотики — йогурт, квашеная капуста, кимчи — помогают заселять кишечник новыми "жителями".

Но дело не только в еде. Регулярные тренировки в умеренном режиме, полноценный сон, снижение уровня стресса и отказ от алкоголя создают условия, при которых микробиом работает максимально эффективно.

Итог

Красивая и сильная мускулатура — это не только тренажёрный зал и белковая диета. Без здорового кишечника прогресс будет неполным. Если хотите, чтобы усилия в фитнесе приносили максимум результата, начинайте с заботы о своей внутренней экосистеме.

Уточнения

Микробиом (micro — "маленький", bios — "жизнь") — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
