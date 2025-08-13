Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В топе у блогеров и учёных: эта тренировка увеличивает продолжительность жизни

Нейробиолог Эндрю Хуберман: 150–200 минут кардиотренировок в неделю продлевают жизнь
3:20
Спорт

Низкоинтенсивные кардиотренировки сейчас в тренде не только потому, что их неоднократно подхватывали и переиначивали влиятельные фитнес-блогеры, но и потому, что наука всецело поддерживает этот вид упражнений, в том числе нейробиолога Эндрю Хубермана.

Разминка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Разминка

В своем видео на YouTube Хуберман говорит: "Научные данные говорят нам, что нам всем следует уделять кардиотренировкам в зоне 2 минимум 150-200 минут в неделю для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы".

Как мы знаем, здоровье сердечно-сосудистой системы связано с долголетием и здоровьем.

Но есть и кое-что ещё: вам не обязательно бегать, чтобы достичь нужного количества минут кардиотренировок и увеличить продолжительность жизни.

Вот что, по словам Хубермана, можно делать вместо этого: что такое кардиотренировка в зоне 2, её преимущества и как она может помочь вам достичь ваших еженедельных целей по двигательной активности и увеличить продолжительность жизни.

Тренировка в зоне 2, также известная как тренировка с пульсом, подразумевает тренировку примерно на уровне 60-70% от вашей максимальной частоты пульса (МЧСС). Это означает лёгкую нагрузку без перенапряжения. Если вы всё ещё не уверены, вы можете использовать пульсовые зоны на большинстве фитнес-трекеров.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует 150-300 минут умеренной аэробной активности в неделю для борьбы с последствиями малоподвижного образа жизни, которые повышают вероятность травм и развития хронических заболеваний.

Стабильные кардионагрузки способствуют повышению выносливости, повышению эффективности энергетических систем, укреплению аэробных возможностей и укреплению сердечно-сосудистой системы, а также борьбе с потерей плотности костной ткани и мышечной атрофией.

Эндрю Хуберман, нейробиолог и профессор нейробиологии и офтальмологии Медицинской школы Стэнфордского университета, говорит, что он включает в свою еженедельную программу 60-90 минут бега в лёгком темпе один раз в неделю (обычно по воскресеньям), чтобы достичь минимально рекомендуемого количества минут.

Но что делать, если вы ненавидите бег? Не все любят бегать трусцой каждый день, а некоторые даже не любят джеффинг — сочетание ходьбы и бега, которое многие рекомендуют для снижения интенсивности.

Прежде всего, вы можете поддерживать низкую нагрузку — во время пробежек Хуберман говорит, что он может "сохранять носовое дыхание", что означает, что он двигается так, чтобы поддерживать разговор с самим собой, друзьями или семьёй. Иногда, по его словам, он может вместо этого отправиться в поход на один-четыре часа.

Хотя это можно делать где угодно, Хуберман любит проводить кардио в зоне 2 на открытом воздухе, наслаждаясь свежим воздухом, природой и солнцем.

Исследования показывают, что занятия на природе, как доказано, улучшают настроение, повышают творческие способности и снижают чувство стресса и тревоги, что способствует увеличению продолжительности жизни.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. 
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
