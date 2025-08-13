Забудьте о нудных скручиваниях: вот как пилатес помогает проработать мышцы кора

Когда мы говорим о глубоких мышцах кора, мы не имеем в виду шесть кубиков рельефных мышц. Глубокие мышцы кора — это группа мышц, расположенных глубоко в туловище и обеспечивающих стабилизацию тела. К ним относятся поперечная мышца живота, диафрагма и мышцы тазового дна, которые защищают позвоночник при движении.
Многие упражнения, которые вы обычно видите в тренировках на пресс, включают в себя приседания и скручивания, которые в основном задействуют внешние мышцы живота. Однако есть и другие не менее эффективные упражнения.
Напоминаем: если вы новичок в пилатесе или возобновляете тренировки после травмы или беременности, всегда полезно проконсультироваться со специалистом, прежде чем переходить на новый режим тренировок.
Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.
