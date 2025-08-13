Забудьте о нудных скручиваниях: вот как пилатес помогает проработать мышцы кора

Полный перекат, разгибание ног и тела проработают глубокие мышцы кора

Когда мы говорим о глубоких мышцах кора, мы не имеем в виду шесть кубиков рельефных мышц. Глубокие мышцы кора — это группа мышц, расположенных глубоко в туловище и обеспечивающих стабилизацию тела. К ним относятся поперечная мышца живота, диафрагма и мышцы тазового дна, которые защищают позвоночник при движении.

Многие упражнения, которые вы обычно видите в тренировках на пресс, включают в себя приседания и скручивания, которые в основном задействуют внешние мышцы живота. Однако есть и другие не менее эффективные упражнения.

9 эффективных упражнений на мышцы кора

Сотня

Постукивание пальцами ног

Растяжка одной ноги

Разгибание всего тела

Разгибание обеих ног

Вихри ногами

Полный перекат

V-образное положение с поворотом туловища

V-образное положение с поворотом и подъемом ноги

Напоминаем: если вы новичок в пилатесе или возобновляете тренировки после травмы или беременности, всегда полезно проконсультироваться со специалистом, прежде чем переходить на новый режим тренировок.

