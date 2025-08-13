Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 ингредиента творят чудеса: рецепт воздушного торта без яиц и молока
BMW 3-й серии получает пять звёзд Euro NCAP и критику за надёжность — Top Gear
Садовник Пьер Фурнье назвал деревья, которые могут повредить участок, и безопасные аналоги
Туристы исследуют Бассано-дель-Граппа между Альпами и Венецией
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века
Госсекретарь США заявил о стремлении сократить зависимость от китайского импорта
Педиатр Шарипова: веганство у детей грозит задержкой развития
Запах сырости в жилье указывает на скрытые проблемы с конструкциями — эксперты
Мадонна призвала Папу Римского заняться спасением палестинских детей

Секрет плоского живота раскрыт: эти 3 упражнения йогов заменят скручивания

Тренер Рианнон Бейли рекомендует комплекс йоги для защиты спины при тренировке пресса
2:18
Спорт

Сильный пресс — это нечто большее, чем просто эстетическая цель. Он помогает бегать быстрее, поднимать больше тяжестей, сидеть с правильной осанкой и защищать позвоночник от травм.

Стройный пресс
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Стройный пресс

Однако, когда дело доходит до формирования сильного пресса, не все упражнения одинаково эффективны. По данным Гарвардской медицинской школы, если у вас закрепощённые сгибатели бедра, скручивания и приседания могут оказывать большую нагрузку на поясницу.

Поэтому вместо скручиваний тренер Рианнон Бейли рекомендует добавить эти три упражнения из йоги в свою программу тренировок пресса.

Рекомендуемые упражнения задействуют глубокие мышцы кора, которые, в свою очередь, стабилизируют корпус и поддерживают поясницу.

Попеременное поднятие рук и ног

  1. Исходное положение: руки под плечами, колени под бедрами.
  2. Вытяните одну руку перед собой, а другую ногу назад.
  3. Сделайте паузу, прежде чем опустить обе на пол и повторить упражнение с другой стороны.

Тренер отмечает: "Убедитесь, что ваша рука и нога находятся на одной линии с позвоночником".

Подъемы одной стороны

  1. Следуя описанному выше процессу, выпрямив руку и ногу, верните их под тело и коснитесь локтем колена.
  2. Продолжайте выполнять упражнение с одной стороны в течение 15 секунд, затем поменяйте стороны.

Бейли добавляет: "Подтяните противоположное колено к противоположному локтю, сгибая позвоночник".

Подъем одной стороны в сторону

  1. После попеременного поднятия руки и ноги вытяните выпрямленные руку и ногу и отведите обе руки в стороны от тела, прежде чем вернуть их в исходное положение.
  2. Продолжайте выполнять упражнение с одной стороны в течение 15 секунд, затем поменяйте стороны.

Бейли рекомендует: "Удлиняйте руку и ногу, добиваясь диагонального выравнивания".

Напоминаем, что если вы новичок или возобновляете тренировки после травмы, рекомендуется проконсультироваться с персональным тренером, чтобы убедиться, что вы не подвергаете себя риску травмы.

Если вас мучает боль в пояснице, проконсультируйтесь с врачом перед выполнением любого из перечисленных ниже упражнений.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
Авто
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
4 ингредиента творят чудеса: рецепт воздушного торта без яиц и молока
BMW 3-й серии получает пять звёзд Euro NCAP и критику за надёжность — Top Gear
Садовник Пьер Фурнье назвал деревья, которые могут повредить участок, и безопасные аналоги
Туристы исследуют Бассано-дель-Граппа между Альпами и Венецией
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века
Госсекретарь США заявил о стремлении сократить зависимость от китайского импорта
Педиатр Шарипова: веганство у детей грозит задержкой развития
Запах сырости в жилье указывает на скрытые проблемы с конструкциями — эксперты
Тренер Рианнон Бейли рекомендует комплекс йоги для защиты спины при тренировке пресса
Мадонна призвала Папу Римского заняться спасением палестинских детей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.