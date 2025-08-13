Секрет плоского живота раскрыт: эти 3 упражнения йогов заменят скручивания

Тренер Рианнон Бейли рекомендует комплекс йоги для защиты спины при тренировке пресса

2:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сильный пресс — это нечто большее, чем просто эстетическая цель. Он помогает бегать быстрее, поднимать больше тяжестей, сидеть с правильной осанкой и защищать позвоночник от травм.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Стройный пресс

Однако, когда дело доходит до формирования сильного пресса, не все упражнения одинаково эффективны. По данным Гарвардской медицинской школы, если у вас закрепощённые сгибатели бедра, скручивания и приседания могут оказывать большую нагрузку на поясницу.

Поэтому вместо скручиваний тренер Рианнон Бейли рекомендует добавить эти три упражнения из йоги в свою программу тренировок пресса.

Рекомендуемые упражнения задействуют глубокие мышцы кора, которые, в свою очередь, стабилизируют корпус и поддерживают поясницу.

Попеременное поднятие рук и ног

Исходное положение: руки под плечами, колени под бедрами. Вытяните одну руку перед собой, а другую ногу назад. Сделайте паузу, прежде чем опустить обе на пол и повторить упражнение с другой стороны.

Тренер отмечает: "Убедитесь, что ваша рука и нога находятся на одной линии с позвоночником".

Подъемы одной стороны

Следуя описанному выше процессу, выпрямив руку и ногу, верните их под тело и коснитесь локтем колена. Продолжайте выполнять упражнение с одной стороны в течение 15 секунд, затем поменяйте стороны.

Бейли добавляет: "Подтяните противоположное колено к противоположному локтю, сгибая позвоночник".

Подъем одной стороны в сторону

После попеременного поднятия руки и ноги вытяните выпрямленные руку и ногу и отведите обе руки в стороны от тела, прежде чем вернуть их в исходное положение. Продолжайте выполнять упражнение с одной стороны в течение 15 секунд, затем поменяйте стороны.

Бейли рекомендует: "Удлиняйте руку и ногу, добиваясь диагонального выравнивания".

Напоминаем, что если вы новичок или возобновляете тренировки после травмы, рекомендуется проконсультироваться с персональным тренером, чтобы убедиться, что вы не подвергаете себя риску травмы.

Если вас мучает боль в пояснице, проконсультируйтесь с врачом перед выполнением любого из перечисленных ниже упражнений.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

