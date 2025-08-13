Секрет плоского живота раскрыт: эти 3 упражнения йогов заменят скручивания

Сильный пресс — это нечто большее, чем просто эстетическая цель. Он помогает бегать быстрее, поднимать больше тяжестей, сидеть с правильной осанкой и защищать позвоночник от травм.
Однако, когда дело доходит до формирования сильного пресса, не все упражнения одинаково эффективны. По данным Гарвардской медицинской школы, если у вас закрепощённые сгибатели бедра, скручивания и приседания могут оказывать большую нагрузку на поясницу.
Поэтому вместо скручиваний тренер Рианнон Бейли рекомендует добавить эти три упражнения из йоги в свою программу тренировок пресса.
Рекомендуемые упражнения задействуют глубокие мышцы кора, которые, в свою очередь, стабилизируют корпус и поддерживают поясницу.
Тренер отмечает: "Убедитесь, что ваша рука и нога находятся на одной линии с позвоночником".
Бейли добавляет: "Подтяните противоположное колено к противоположному локтю, сгибая позвоночник".
Бейли рекомендует: "Удлиняйте руку и ногу, добиваясь диагонального выравнивания".
Напоминаем, что если вы новичок или возобновляете тренировки после травмы, рекомендуется проконсультироваться с персональным тренером, чтобы убедиться, что вы не подвергаете себя риску травмы.
Если вас мучает боль в пояснице, проконсультируйтесь с врачом перед выполнением любого из перечисленных ниже упражнений.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.