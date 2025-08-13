Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше

Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены

В классической планке нет ничего плохого. Это отличное упражнение для корпуса, которое, безусловно, эффективно для развития силы и выносливости. Однако это, пожалуй, самое неинтересное упражнение из всех возможных.

Попробуйте упражнение "медвежий захват у стены" от фитнес-тренера Кайла Кнаппа.

Это упражнение также называют "медвежьей стеной" или "медвежьим захватом у стены", или любой другой комбинацией этих слов, но оно, по сути, представляет собой комбинацию "медвежьего ползания" и планки.

Для этого вам не понадобится никакого специального оборудования, но я рекомендую использовать один из лучших ковриков для йоги, если вы занимаетесь на скользком полу, поскольку вам понадобится хорошее сцепление ног, чтобы удерживать позу.

Вот несколько вариантов, которые вы можете попробовать:

двойные удержания;

переходы;

тяга;

перекрёстные пять;

с небольшим наклоном.

Независимо от стиля сохраняйте целостность тела (ноги, корпус и плечи) и делайте только то, что ваше тело может делать хорошо.

Уточнения

