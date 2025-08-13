Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше

В классической планке нет ничего плохого. Это отличное упражнение для корпуса, которое, безусловно, эффективно для развития силы и выносливости. Однако это, пожалуй, самое неинтересное упражнение из всех возможных.
Попробуйте упражнение "медвежий захват у стены" от фитнес-тренера Кайла Кнаппа.
Это упражнение также называют "медвежьей стеной" или "медвежьим захватом у стены", или любой другой комбинацией этих слов, но оно, по сути, представляет собой комбинацию "медвежьего ползания" и планки.
Для этого вам не понадобится никакого специального оборудования, но я рекомендую использовать один из лучших ковриков для йоги, если вы занимаетесь на скользком полу, поскольку вам понадобится хорошее сцепление ног, чтобы удерживать позу.
Вот несколько вариантов, которые вы можете попробовать:
Независимо от стиля сохраняйте целостность тела (ноги, корпус и плечи) и делайте только то, что ваше тело может делать хорошо.
Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.
