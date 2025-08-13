Медвежий захват у стены заменит планку — эффект в разы больше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

В классической планке нет ничего плохого. Это отличное упражнение для корпуса, которое, безусловно, эффективно для развития силы и выносливости. Однако это, пожалуй, самое неинтересное упражнение из всех возможных.

Планка дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Планка дома

Попробуйте упражнение "медвежий захват у стены" от фитнес-тренера Кайла Кнаппа.

Это упражнение также называют "медвежьей стеной" или "медвежьим захватом у стены", или любой другой комбинацией этих слов, но оно, по сути, представляет собой комбинацию "медвежьего ползания" и планки.

Для этого вам не понадобится никакого специального оборудования, но я рекомендую использовать один из лучших ковриков для йоги, если вы занимаетесь на скользком полу, поскольку вам понадобится хорошее сцепление ног, чтобы удерживать позу.

Вот несколько вариантов, которые вы можете попробовать:

  • двойные удержания;
  • переходы;
  • тяга;
  • перекрёстные пять;
  • с небольшим наклоном.

Независимо от стиля сохраняйте целостность тела (ноги, корпус и плечи) и делайте только то, что ваше тело может делать хорошо.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
