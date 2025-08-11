Всего одно универсальное упражнение, которое заменит вам ползала тренажёров

Хотите за одну тренировку задействовать почти все мышцы и получить мощный кардионагруз? Есть упражнение, которое справляется с этим без тренажёров и сложных программ — берпи.
Это сочетание прыжков, планки и отжиманий, которое используют в кроссфите, функциональных и интервальных тренировках. Оно одновременно развивает силу, выносливость и помогает сжигать жир.
Чтобы берпи приносило пользу, а не травмы, важно правильно подготовиться:
Новичкам стоит начинать с упрощённых версий — без прыжка или отжимания. Когда техника станет уверенной, можно переходить к полному комплексу.
Если сомневаетесь в своих движениях, несколько занятий с тренером помогут быстро освоить правильную форму.
Бёрпи (англ Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость.
Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.
