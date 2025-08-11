Всего одно универсальное упражнение, которое заменит вам ползала тренажёров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Берпи: техника выполнения и показания к включению в тренировки
1:47
Спорт

Хотите за одну тренировку задействовать почти все мышцы и получить мощный кардионагруз? Есть упражнение, которое справляется с этим без тренажёров и сложных программ — берпи.

Выполнение упражнения берпи
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Выполнение упражнения берпи

Это сочетание прыжков, планки и отжиманий, которое используют в кроссфите, функциональных и интервальных тренировках. Оно одновременно развивает силу, выносливость и помогает сжигать жир.

Почему берпи так эффективно

  • Мощное сжигание калорий — высокая интенсивность разгоняет пульс и ускоряет обмен веществ.
  • Развитие выносливости — непрерывное движение улучшает работу сердца и лёгких.
  • Гибкость подхода — технику можно упростить или усложнить под свой уровень.
  • Доступность — никаких гантелей или тренажёров, только ваше тело.
  • Берпи укрепляет ноги, ягодицы, корпус, грудь, плечи и руки — фактически весь организм.

Как подготовиться к тренировке

Чтобы берпи приносило пользу, а не травмы, важно правильно подготовиться:

  • Выберите пространство
    Лучше всего тренироваться в зале или просторной комнате, где нет мебели и других препятствий.
  • Подберите одежду
    Нужна спортивная форма из "дышащих" материалов, отводящих влагу и не стесняющих движений.
  • Правильная обувь
    Кроссовки с амортизацией защитят суставы и помогут избежать скольжения.

Техника и варианты

Новичкам стоит начинать с упрощённых версий — без прыжка или отжимания. Когда техника станет уверенной, можно переходить к полному комплексу.

Если сомневаетесь в своих движениях, несколько занятий с тренером помогут быстро освоить правильную форму.

Уточнения

Бёрпи (англ  Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость. 

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
