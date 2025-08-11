Гимнастика для нейронов: как хатха-йога перепрошивает мозг за 8 недель

Исследование показало рост когнитивных способностей у пожилых после восьми недель хатха-йоги

2:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Йога ассоциируется с гибкостью, спокойствием и гармонией, но научные данные добавляют к этому ещё один весомый аргумент — улучшение работы мозга. Восьминедельное исследование показало, что даже у пожилых людей, ведущих малоподвижный образ жизни, регулярная практика хатха-йоги заметно повышает когнитивные способности.

Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Занятие по йоге

Как проходил эксперимент

В исследовании участвовали люди старше 60 лет, которые не занимались йогой минимум полгода. Их разделили на две группы: первая занималась хатха-йогой, вторая — комплексом упражнений на растяжку и укрепление. Занятия длились час и проходили трижды в неделю. В программе йоги были физические позы, дыхательные техники и медитация, а контрольная группа выполняла классические фитнес-упражнения без медитативных элементов.

Перед началом курса и после восьмой недели участники проходили тесты на внимание, память и скорость переключения между задачами. Это позволило сравнить, как меняются показатели у обеих групп.

Результаты, которые удивили учёных

По итогам программы "йоговская" группа показала значительное улучшение сразу в нескольких аспектах. Исполнительная функция, отвечающая за умение быстро переключаться между задачами, выросла заметно сильнее, чем у контрольной группы. Объём рабочей памяти увеличился, а внимание стало устойчивее даже в условиях сложных заданий.

Кроме того, у участников снизились уровни тревожности и стресса — факторов, напрямую влияющих на когнитивные возможности. Это подтверждает, что эффект йоги выходит далеко за рамки физической пользы.

Почему это работает

Хатха-йога — это не просто набор упражнений на гибкость и силу. Она сочетает движение, дыхание и концентрацию, что помогает стабилизировать работу нервной системы. Регулярная практика снижает нагрузку на гормональный стрессовый механизм и симпатическую нервную систему. Постоянное внимание к телу и дыханию во время занятий формирует навык концентрации, который потом переносится и на повседневные дела.

Вывод

Восемь недель йоги способны улучшить память, внимание и скорость мышления. Для людей, которые хотят поддерживать умственную активность и снижать стресс, хатха-йога становится доступным и научно обоснованным способом заботы о себе.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

