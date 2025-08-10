Маятник привычек: как мягко вернуться в ритм тренировок и не бросить спорт снова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тренеры советуют начинать с лёгких упражнений после перерыва в спорте
1:21
Спорт

Праздники, отпуск или болезнь способны надолго выбить из спортивного ритма. Но вернуться в форму можно без стресса, если действовать постепенно и с умом.

Фитнест ступень
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнест ступень

Найдите любимый вид спорта

Чем дольше пауза, тем сложнее снова начать. Поэтому выбирайте ту активность, которая действительно нравится. Когда тренировка приносит удовольствие, лишняя "самомотивация" не нужна. Это может быть что угодно — от бадминтона до командных игр.

Относитесь к паузам спокойно

Перерывы — это не провал, а часть пути. Если тренировка не вписывается в день, замените её лёгкой активностью: прогулкой, танцами, растяжкой или зарядкой. Важно иметь цель, связанную не с цифрами на весах, а с самочувствием и здоровьем. Иногда лучше выбрать отдых или встречу с близкими — это тоже помогает сохранить баланс и желание двигаться дальше.

Начинайте с малого

После паузы не бросайтесь в интенсивные нагрузки. Начните с одного упражнения в день — отжиманий, приседаний, планки или подъёма ног. Пусть тренировка станет привычкой, а потом уже увеличивайте объём и частоту. Даже несколько минут активности ежедневно помогут вернуться к прежней форме и вернуть вкус к спорту.

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
