Как простые действия превращают фитнес в образ жизни — без срывов и стресса

Врач Али Абдаал рекомендует кардио, силовые тренировки и контроль показателей здоровья

В эпоху, когда интернет переполнен противоречивыми советами о фитнесе, легко запутаться и броситься в погоню за "быстрыми результатами". Но устойчивый прогресс требует иного подхода — опоры на данные, целостного взгляда на здоровье и постепенных, но системных изменений.

Создатель фитнес-контента Дэн Го и врач Али Абдаал выделили шесть ключевых принципов, которые помогут улучшить физическую форму, снизить риск травм и сделать здоровье частью образа жизни.

Создайте свою "панель показателей тела"

Отслеживайте ключевые метрики, чтобы реально понимать, что происходит с организмом. Начните с простого — веса тела, но помните: цифры на весах не скажут, что именно вы теряете или набираете — жир или мышцы.

Используйте DEXA-сканирование для точной оценки состава тела: процент жира, мышечная масса, уровень висцерального жира. Последний особенно важен, ведь его избыток связан с повышенным риском диабета и болезней сердца.

Не забывайте и о регулярных анализах крови (каждые 6-12 месяцев) — проверяйте уровень холестерина, инсулина, сахара, а также артериальное давление. Такой комплексный мониторинг даст полную картину здоровья.

Двигайтесь каждый день

Даже простая прогулка на свежем воздухе без телефона способна улучшить здоровье и снизить уровень стресса. Стремитесь проходить 8-10 тысяч шагов в день.

Сочетайте два типа кардио:

Кардио зоны 2 — 150-180 минут в неделю лёгкого бега или ходьбы в таком темпе, чтобы можно было разговаривать.

HIIT — 4-15 минут высокоинтенсивных интервалов с чередованием нагрузок и коротких пауз.

Такая комбинация укрепляет сердце, улучшает VO₂ max и повышает выносливость.

Добавьте силовые тренировки

Начните с базовых упражнений и постепенно увеличивайте вес, количество повторений и подходов. При возможности работайте с тренером — это снизит риск травм и ускорит прогресс.

Оптимальная частота — 3-5 силовых тренировок в неделю. Разделяйте нагрузки по группам мышц, пробуйте разные виды упражнений и не забывайте про восстановление.

Наладьте сон

Качественный сон — это не роскошь, а основа восстановления организма. Спите 7-8 часов и придерживайтесь стабильного графика.

Метод "3-2-1" поможет улучшить засыпание:

за 3 часа до сна — закончите ужин,

за 2 часа — перестаньте пить жидкости,

за 1 час — отложите телефон и компьютер.

Пересмотрите питание

Не гонитесь за жёсткими диетами — вместо этого делайте ставку на цельные продукты с одним ингредиентом. Ешьте медленно, слушайте сигналы организма и контролируйте порции.

Поддерживайте оптимальное количество белка — 0,8-1 г на фунт идеальной мышечной массы. Это поможет ускорить метаболизм, сохранить мышцы и дольше ощущать сытость.

Сфокусируйтесь на действиях, а не только на результате

Вместо цели "похудеть на 5 кг" поставьте цель "тренироваться 3 раза в неделю" или "готовить ужин из цельных продуктов". Такие "действующие" цели создают устойчивые привычки и снижают тревожность.

Сделайте спорт и здоровое питание частью вашей идентичности. Когда это перестанет быть обязанностью и станет образом жизни, прогресс придёт естественно.

