Синнер нокаутирован Бубликом, он не непобедим: Медведев вновь бросает вызов

Спорт

2025 год пока не приносит Даниилу Медведеву тех побед, к которым привыкли его болельщики. Сезон проходит под доминированием Янника Синнера и Карлоса Алькараса, и российский теннисист оказался в роли преследователя.

Теннисист Даниил Медведев
Фото: flickr.com by Rob Keating from Canberra, Australia, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Теннисист Даниил Медведев

В беседе с официальными каналами ATP он признал, что пока не встречался с ними на турнирах "Большого шлема" в этом году, а значит, главная причина его нынешних результатов кроется в нём самом. По словам Медведева, сейчас важно поднять уровень игры, ведь в теннисе бывают периоды, когда сложно понять, что именно идёт не так. Вместе с командой он анализирует ситуацию и ищет пути для прогресса.

Медведев отметил, что впереди — насыщенный отрезок сезона с серией турниров на харде, и он намерен использовать эту возможность, чтобы выложиться по максимуму и при этом получать удовольствие от игры.

Говоря о Синнере и Алькарасе, россиянин подчеркнул, что оба демонстрируют выдающийся уровень и заслуженно считаются двумя сильнейшими игроками на данный момент. Медведев вспомнил, что уже в 17 лет Алькарас впечатлял невероятной мощью ударов, и в свой лучший день он выглядит практически непобедимым.

По его словам, Синнер также отличается стабильностью и надёжностью, а матчи с ним требуют максимальной концентрации. При этом теннисист уверен — даже такие звёзды уязвимы: Синнер недавно уступил Александру Бублику в Галле, а Алькарас менее года назад проиграл Ботика ван де Зандшульпа. На корте всегда есть шанс на победу, убеждён Медведев.

Что касается дальнейших целей, спортсмен напомнил, что путёвка в Турин пока гарантирована лишь Алькарасу, Синнеру и, возможно, Александру Звереву. Для остальных участников гонки достаточно успешного выступления в одном-двух турнирах, чтобы изменить положение.

Медведев считает, что даже четвертьфинал "Мастерса" может серьёзно повлиять на расклад, поэтому он сосредоточен на том, чтобы показывать качественный теннис в каждом матче.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
