Скандал в Монреале: Наоми Осака не поздравила 18-летнюю соперницу после поражения

Юная Мбоко победила Осаку — и услышала тишину вместо поздравлений

1:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Монреале завершился яркий финал, в котором 18-летняя канадка Виктория Мбоко сотворила сенсацию, обыграв именитую Наоми Осаку — 2:6, 6:4, 6:1.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ракетка и мячи для большого тенниса

Этот матч стал для юной теннисистки не только первым решающим поединком на уровне WTA, но и победой над легендой, четырежды бравшей титулы "Большого шлема".

Осака вышла в финал турнира категории 1000 впервые за три года — с момента ухода в декрет она не поднималась так высоко. Многие видели в ней фаворита, учитывая разницу в опыте. Однако Мбоко сумела переломить ход встречи и в решающем сете буквально подавила соперницу, что вызвало вопросы о готовности японки на все сто процентов.

После завершения игры зрители ожидали традиционного поздравления от более опытной участницы, но в своей короткой речи Осака ограничилась благодарностью команде, организаторам и волонтёрам, пожелав всем "спокойной ночи". Имя победительницы не прозвучало.

В соцсетях и спортивных медиа этот момент вызвал бурную дискуссию. Многие расценили его как проявление холодности, хотя сама Осака позднее пояснила, что произошло. В своём письменном обращении она поблагодарила Монреаль за "две невероятные недели" и всё же поздравила Мбоко, отметив, что та сыграла великолепно и имеет блестящее будущее.

Спортсменка призналась, что растерялась и пыталась избежать повторения неловкой ситуации с собственной речью, случившейся на турнире в Индиан-Уэллсе в 2018 году, поэтому сделала её как можно короче.

Уточнения

Те́ннис (англ. tennis) или большо́й теннис — вид спорта, в котором соперничают либо два игрока («одиночная игра»), либо две команды, состоящие из двух игроков («парная игра»).

