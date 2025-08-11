Всего 5 минут! Как получить идеальный пресс без изнурительных тренировок

Можно ли накачать пресс за пять минут? Разбор методики

Фитнес-тренер Ирина Ротач разработала компактный комплекс упражнений, который, по ее словам, позволяет добиться заметных результатов при ежедневных пятиминутных тренировках.

В программу входят четыре эффективных упражнения: складка для проработки прямой мышцы живота, медвежья походка для укрепления кора, скручивания с касанием ноги на косые мышцы и планка с прыжками для комплексной нагрузки.

Особое внимание эксперт акцентирует на правильной технике выполнения каждого элемента. Складка требует плавного движения без рывков, медвежья походка — сохранения ровной спины, скручивания должны выполняться с концентрацией на работе мышц, а не шеи. Планка с прыжками сочетает статическую и динамическую нагрузку, что повышает ее эффективность.

Ротач подчеркивает, что одних только упражнений недостаточно для появления рельефного пресса. Обязательным условием является соблюдение диеты с дефицитом калорий, так как мышечный рельеф становится видимым только при определенном проценте жира в организме.

Также важна регулярность — пропуски тренировок значительно снижают эффективность методики, пишет журнал Men Today.

