Всего 5 минут! Как получить идеальный пресс без изнурительных тренировок

Можно ли накачать пресс за пять минут? Разбор методики
1:18
Спорт

Фитнес-тренер Ирина Ротач разработала компактный комплекс упражнений, который, по ее словам, позволяет добиться заметных результатов при ежедневных пятиминутных тренировках.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Талия

В программу входят четыре эффективных упражнения: складка для проработки прямой мышцы живота, медвежья походка для укрепления кора, скручивания с касанием ноги на косые мышцы и планка с прыжками для комплексной нагрузки.

Особое внимание эксперт акцентирует на правильной технике выполнения каждого элемента. Складка требует плавного движения без рывков, медвежья походка — сохранения ровной спины, скручивания должны выполняться с концентрацией на работе мышц, а не шеи. Планка с прыжками сочетает статическую и динамическую нагрузку, что повышает ее эффективность.

Ротач подчеркивает, что одних только упражнений недостаточно для появления рельефного пресса. Обязательным условием является соблюдение диеты с дефицитом калорий, так как мышечный рельеф становится видимым только при определенном проценте жира в организме.

Также важна регулярность — пропуски тренировок значительно снижают эффективность методики, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
