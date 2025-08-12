Игра, которая захватила Испанию и Голливуд: теперь она покоряет Россию и становится массовым спортом

Падел официально аккредитован в России и набирает популярность среди звёзд

Ещё недавно падел-теннис считался экзотикой для обеспеченной публики, но за последние годы он превратился в один из самых популярных видов активного досуга в мире. Сегодня его играют миллионы — от профессиональных спортсменов до любителей, просто ищущих динамичную и социальную игру.

От мексиканского двора до мировых кортов

История падела началась в конце 1960-х, когда мексиканский миллионер Энрике Коркер построил у себя дома уменьшенный теннисный корт с высокими стеклянными стенами. Вместо струнных ракеток он предложил использовать твёрдые, похожие на пляжные, а в правила добавил возможность игры от стен, как в сквоше. Идею подхватил испанский аристократ Альфонсо де Гогенлоэ, построивший площадки в своём отеле Marbella Club, где в игру влюбились Брижит Бардо, Одри Хепбёрн, Шон Коннери и другие знаменитости.

Позже падел добрался до Аргентины, Бразилии и всей Европы. В 1990-х у него появилась Международная федерация, а сегодня это второй по популярности вид спорта в Испании после футбола, с более чем 20 тысячами кортов и 5 миллионами игроков.

Падел в России

В 2023 году падел официально представили на Восточном экономическом форуме, а в 2024 он получил аккредитацию. Интерес к нему подогревают и мировые, и российские звёзды — среди поклонников игры Златан Ибрагимович, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм, Новак Джокович, Мария Шарапова, а в России — Валерий Карпин, Александр Мостовой, Алан Дзагоев, Павел Погребняк, Дина Саева, Никита Ефремов и другие.

Популярность объясняется просто: падел зрелищен, но не требует профессиональной подготовки, а благодаря рикошетам от стен игра становится ещё динамичнее. В нём участвуют четыре игрока, что делает процесс более социальным и командным, чем в классическом теннисе.

Как начать играть

Сеть кортов в России расширяется: если раньше площадки были только в платных клубах, то сейчас в одних только Москве работает около десяти бесплатных кортов. Новичкам, которые хотят освоить технику и приобрести собственное снаряжение, придётся инвестировать в тренировки, ракетки и аренду закрытых залов, но для тех, кто хочет просто попробовать, барьер для входа минимален.

