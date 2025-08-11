Один палец — 145 килограммов: рекорд из Китая, который превзошёл все ожидания

Китайский фитнес-блогер Лю Вэйцян установил мировой рекорд, подняв 144,72 кг одним пальцем

29-летний китайский фитнес-блогер Лю Вэйцян официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, подняв 144,72 кг одним средним пальцем левой руки. Его достижение было зафиксировано ещё в феврале, а теперь получило официальное признание. Этот результат превзошёл предыдущий рекорд Эгмонда Молины из Арубы более чем на шесть килограммов.

Как проходил рекордный подъём

Для выполнения упражнения Вэйцян использовал карабин, закреплённый на толстом фитнес-кабеле с шестью металлическими блинами общим весом почти 145 кг. Он зацепил карабин средним пальцем левой руки, принял позицию для становой тяги, оторвал вес от пола, выпрямился и затем аккуратно опустил груз. Весь подъём занял около десяти секунд.

Не первый рекорд спортсмена

Вэйцян уже давно известен своими достижениями. В 2023 году он установил восемь мировых рекордов Гиннесса, среди которых:

36 подтягиваний на кольцах за минуту с рюкзаком 27 кг;

25 подтягиваний за минуту с рюкзаком 36 кг;

20 подтягиваний на кольцах за минуту с рюкзаком 45 кг;

подтягивание с максимальным весом 110 кг;

отжимание на брусьях с весом более 154 кг;

самый тяжёлый одноповторный подъём на кольцах (45 кг);

42 подтягивания на кольцах за минуту с грузом 42 кг;

наибольшее количество отжиманий на кулаках с весом 72 кг за минуту.

"С тех пор, как я начал работать, у меня осталось мало времени на фитнес, и я чувствовал себя немного вялым. Однако, проявив себя благодаря этим рекордам, я нахожу фитнес расслабляющим и приятным занятием", — рассказал Лю Вэйцян.

Почему сила хвата важна

Сильный хват — не только спортивное преимущество, но и показатель общего здоровья. Он помогает:

снизить риск синдрома запястного канала;

улучшить мелкую моторику;

повысить устойчивость к артриту;

уменьшить вероятность тендинита;

увеличить мышечную массу за счёт роста силы;

снизить риск травм в тренажёрном зале.

Когда стоит тренировать хват

На необходимость работы над силой хвата могут указывать такие признаки, как:

невозможность удержать вес в спортзале при запасе сил в целевых мышцах;

усталость предплечий при длительной работе за компьютером;

боль в запястьях или локтях при подъёме тяжестей;

необходимость часто поправлять хват при переноске предметов;

судороги в кистях при бытовых задачах;

трудности при переноске тяжёлых сумок без остановок.

Достижение Лю Вэйцяна — это впечатляющий пример того, на что способен человеческий организм при упорных тренировках и целеустремлённости. Его рекорд не только демонстрирует исключительную физическую силу, но и привлекает внимание к важности силы хвата как показателя здоровья и долголетия. Такой результат вдохновляет работать над собой, ведь крепкий хват — это не только спортивный бонус, но и вклад в качество жизни, позволяющий дольше сохранять активность и функциональность в повседневных делах.

Уточнения

Кита́й официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР — государство в Восточной Азии.

