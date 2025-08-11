Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Один палец — 145 килограммов: рекорд из Китая, который превзошёл все ожидания
Один палец — 145 килограммов: рекорд из Китая, который превзошёл все ожидания

Китайский фитнес-блогер Лю Вэйцян установил мировой рекорд, подняв 144,72 кг одним пальцем
3:34
Спорт

29-летний китайский фитнес-блогер Лю Вэйцян официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, подняв 144,72 кг одним средним пальцем левой руки. Его достижение было зафиксировано ещё в феврале, а теперь получило официальное признание. Этот результат превзошёл предыдущий рекорд Эгмонда Молины из Арубы более чем на шесть килограммов.

Книга рекордов Гиннеса
Фото: wikimedia.org by Whowhooh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Книга рекордов Гиннеса

Как проходил рекордный подъём

Для выполнения упражнения Вэйцян использовал карабин, закреплённый на толстом фитнес-кабеле с шестью металлическими блинами общим весом почти 145 кг. Он зацепил карабин средним пальцем левой руки, принял позицию для становой тяги, оторвал вес от пола, выпрямился и затем аккуратно опустил груз. Весь подъём занял около десяти секунд.

Не первый рекорд спортсмена

Вэйцян уже давно известен своими достижениями. В 2023 году он установил восемь мировых рекордов Гиннесса, среди которых:

  • 36 подтягиваний на кольцах за минуту с рюкзаком 27 кг;

  • 25 подтягиваний за минуту с рюкзаком 36 кг;

  • 20 подтягиваний на кольцах за минуту с рюкзаком 45 кг;

  • подтягивание с максимальным весом 110 кг;

  • отжимание на брусьях с весом более 154 кг;

  • самый тяжёлый одноповторный подъём на кольцах (45 кг);

  • 42 подтягивания на кольцах за минуту с грузом 42 кг;

  • наибольшее количество отжиманий на кулаках с весом 72 кг за минуту.

"С тех пор, как я начал работать, у меня осталось мало времени на фитнес, и я чувствовал себя немного вялым. Однако, проявив себя благодаря этим рекордам, я нахожу фитнес расслабляющим и приятным занятием", — рассказал Лю Вэйцян.

Почему сила хвата важна

Сильный хват — не только спортивное преимущество, но и показатель общего здоровья. Он помогает:

  • снизить риск синдрома запястного канала;

  • улучшить мелкую моторику;

  • повысить устойчивость к артриту;

  • уменьшить вероятность тендинита;

  • увеличить мышечную массу за счёт роста силы;

  • снизить риск травм в тренажёрном зале.

Когда стоит тренировать хват

На необходимость работы над силой хвата могут указывать такие признаки, как:

  • невозможность удержать вес в спортзале при запасе сил в целевых мышцах;

  • усталость предплечий при длительной работе за компьютером;

  • боль в запястьях или локтях при подъёме тяжестей;

  • необходимость часто поправлять хват при переноске предметов;

  • судороги в кистях при бытовых задачах;

  • трудности при переноске тяжёлых сумок без остановок.

Достижение Лю Вэйцяна — это впечатляющий пример того, на что способен человеческий организм при упорных тренировках и целеустремлённости. Его рекорд не только демонстрирует исключительную физическую силу, но и привлекает внимание к важности силы хвата как показателя здоровья и долголетия. Такой результат вдохновляет работать над собой, ведь крепкий хват — это не только спортивный бонус, но и вклад в качество жизни, позволяющий дольше сохранять активность и функциональность в повседневных делах.

Уточнения

Кита́й официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР — государство в Восточной Азии.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
