Один палец — 145 килограммов: рекорд из Китая, который превзошёл все ожидания

29-летний китайский фитнес-блогер Лю Вэйцян официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, подняв 144,72 кг одним средним пальцем левой руки. Его достижение было зафиксировано ещё в феврале, а теперь получило официальное признание. Этот результат превзошёл предыдущий рекорд Эгмонда Молины из Арубы более чем на шесть килограммов.
Для выполнения упражнения Вэйцян использовал карабин, закреплённый на толстом фитнес-кабеле с шестью металлическими блинами общим весом почти 145 кг. Он зацепил карабин средним пальцем левой руки, принял позицию для становой тяги, оторвал вес от пола, выпрямился и затем аккуратно опустил груз. Весь подъём занял около десяти секунд.
Вэйцян уже давно известен своими достижениями. В 2023 году он установил восемь мировых рекордов Гиннесса, среди которых:
36 подтягиваний на кольцах за минуту с рюкзаком 27 кг;
25 подтягиваний за минуту с рюкзаком 36 кг;
20 подтягиваний на кольцах за минуту с рюкзаком 45 кг;
подтягивание с максимальным весом 110 кг;
отжимание на брусьях с весом более 154 кг;
самый тяжёлый одноповторный подъём на кольцах (45 кг);
42 подтягивания на кольцах за минуту с грузом 42 кг;
наибольшее количество отжиманий на кулаках с весом 72 кг за минуту.
"С тех пор, как я начал работать, у меня осталось мало времени на фитнес, и я чувствовал себя немного вялым. Однако, проявив себя благодаря этим рекордам, я нахожу фитнес расслабляющим и приятным занятием", — рассказал Лю Вэйцян.
Сильный хват — не только спортивное преимущество, но и показатель общего здоровья. Он помогает:
снизить риск синдрома запястного канала;
улучшить мелкую моторику;
повысить устойчивость к артриту;
уменьшить вероятность тендинита;
увеличить мышечную массу за счёт роста силы;
снизить риск травм в тренажёрном зале.
На необходимость работы над силой хвата могут указывать такие признаки, как:
невозможность удержать вес в спортзале при запасе сил в целевых мышцах;
усталость предплечий при длительной работе за компьютером;
боль в запястьях или локтях при подъёме тяжестей;
необходимость часто поправлять хват при переноске предметов;
судороги в кистях при бытовых задачах;
трудности при переноске тяжёлых сумок без остановок.
Достижение Лю Вэйцяна — это впечатляющий пример того, на что способен человеческий организм при упорных тренировках и целеустремлённости. Его рекорд не только демонстрирует исключительную физическую силу, но и привлекает внимание к важности силы хвата как показателя здоровья и долголетия. Такой результат вдохновляет работать над собой, ведь крепкий хват — это не только спортивный бонус, но и вклад в качество жизни, позволяющий дольше сохранять активность и функциональность в повседневных делах.
