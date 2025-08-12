Приседания вредят коленям? Вот как сделать упражнение безопасным за 5 минут

Приседания — это основное упражнение в программах силовых упражнений для нижней части тела, помогающее укрепить и нарастить квадрицепсы, ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, сгибатели бедра, поясницу и мышцы кора. Но их легко выполнять неправильно, и вы можете даже не заметить, что совершаете ошибки.
Боль в пояснице или суставах может указывать на то, что вы выполняете приседания неправильно, как и "подмигивание ягодицами", часто встречающееся у новичков или людей с ограниченной подвижностью и вызывающее скругление поясничного отдела позвоночника.
Техника выполнения:
Если вы можете опуститься в глубокий присед, сохраняя при этом правильное положение, то не проблема, если колени слегка выступают за носки. Однако, если колени слишком сильно выводятся вперёд и одновременно поднимаются пятки, это может указывать на недостаток гибкости и создавать нагрузку на колени.
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
