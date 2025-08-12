Скрытый ключ к молодости тела: подвижность бёдер вернёт одно упражнение

Большинство из нас не работают над подвижностью бедер — это отличное упражнение станет своевременным напоминанием об этом факте.
Растяжка 90/90 — невероятно эффективное упражнение на подвижность бёдер. Большинство из нас воспринимают свои бёдра как должное, и только танцуя на свадьбе, мы понимаем, что они уже не так свободны, как когда-то или как должно быть.
Подвижность и гибкость бёдер жизненно важны как для повседневной жизни, так и для физических упражнений и занятий спортом. Однако поскольку мышцы, сухожилия и суставы в этой области просто выполняют свою работу, мы часто думаем, что они не требуют внимания.
С глаз долой, из сердца вон, пока однажды вы не уроните ключи и не будете надеяться, что кто-то невысокий рядом их поднимет. Хорошая гибкость тазобедренных суставов также может помочь облегчить боль в пояснице, которая время от времени беспокоит примерно четверть взрослых.
Упражнение 90/90 одновременно прорабатывает внутреннюю и внешнюю часть бедра, что редкость для одного упражнения.
Оно задействует различные мышцы, включая приводящие, отводящие и ягодичные, а также некоторые труднодоступные, но важные мышцы, такие как поясничная и грушевидная.
Что особенно важно, оно также прорабатывает капсулу тазобедренного сустава — особые связки, стабилизирующие тазобедренный сустав. Это упражнение требует многого, но оно действительно работает.
Как выполнять растяжку 90/90?
Повторите с другой стороны, стремясь сделать по два повторения на каждую сторону.
