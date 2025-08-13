Поза лягушки в новом исполнении: эта техника приседаний убирает скованность в бёдрах и коленях

Всего 15 минут в день стоит уделить разминке, чтобы пропала скованность и вы почувствовали себя гибким. Для тренировки нижней части тела это могут быть вращения бёдрами, динамическая поза лягушки или "величайшая растяжка в мире".
Есть одно упражнение, которое улучшает равновесие, подвижность и устойчивость бёдер, коленей и голеностопных суставов, а также растягивает закрепощённые мышцы-сгибатели бедра, снижая риск травмы.
Низкие приседания с ударами коленями подразумевают сидение в низком приседе, немного похожем на приседания йогов.
Как выполнять:
Стремитесь к 60 секундам работы или 2-3 подходам по 5 повторений на каждую сторону. Двигайтесь медленно, контролируя движение, и аккуратно переходите к каждой позиции, наклоняясь к любым зажатым зонам и задерживаясь там на мгновение — скорее всего, это будут бёдра и лодыжки.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
