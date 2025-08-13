Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Поза лягушки в новом исполнении: эта техника приседаний убирает скованность в бёдрах и коленях

Упражнение в низком приседе улучшает подвижность суставов и растягивает мышцы бедра
1:47
Спорт

Всего 15 минут в день стоит уделить разминке, чтобы пропала скованность и вы почувствовали себя гибким. Для тренировки нижней части тела это могут быть вращения бёдрами, динамическая поза лягушки или "величайшая растяжка в мире".

Фитнес
Фото: https://i.pinimg.com/736x/87/ea/6b/87ea6b096dc06c341910181bb066ba27.jpg
Фитнес

Есть одно упражнение, которое улучшает равновесие, подвижность и устойчивость бёдер, коленей и голеностопных суставов, а также растягивает закрепощённые мышцы-сгибатели бедра, снижая риск травмы.

Низкие приседания с ударами коленями подразумевают сидение в низком приседе, немного похожем на приседания йогов.

Как выполнять:

  1. Встаньте, расставив ноги на ширину плеч (или чуть шире), и слегка разверните носки в стороны.
  2. Сядьте в низкий присед, подняв грудь и опустив ягодицы к полу — не сутультесь.
  3. Отведите плечи назад и вниз, распределив вес на стопы, прижимая пятки к коврику или полу под собой.
  4. Если колени подвернулись, аккуратно разведите их в стороны, чтобы они двигались в направлении пальцев ног.
  5. Из исходного положения перекатитесь на подушечку правой стопы и потяните колено вперёд, чтобы коснуться пола перед собой.
    Вернитесь в исходное положение, затем повторите на левую сторону.
  6. Сохраняйте прямой и вытянутый корпус.

Стремитесь к 60 секундам работы или 2-3 подходам по 5 повторений на каждую сторону. Двигайтесь медленно, контролируя движение, и аккуратно переходите к каждой позиции, наклоняясь к любым зажатым зонам и задерживаясь там на мгновение — скорее всего, это будут бёдра и лодыжки.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
