Это единственное упражнение на растяжку, которое вы не делаете, но должны

Это простое упражнение повышает подвижность и убирает скованность в бедрах

Ниже мы делимся одним простым упражнением для развития мобильности тазобедренных суставов, доступным для новичков. Оно отлично подходит для расширения диапазона движений в тазобедренных суставах и улучшения общего качества движений. Если вы хотите уменьшить скованность, вот как это сделать.

Девушка делает шпагат

Оно также помогает мне увеличить амплитуду движений перед тренировкой нижней части тела, которая может включать приседания или выпады, где глубина имеет первостепенное значение.

Вот как это сделать:

Встаньте на четвереньки в положение "столешница". Плечи должны быть над запястьями, а бёдра — над коленями. Если вы испытываете боль в запястьях, возьмите гантели, чтобы снять напряжение. Встаньте на подушечки стоп. Выставьте правую ногу вправо и слегка разверните носки внутрь. Поднимите правое колено, затем разверните его вправо, чтобы раскрыть тазобедренный сустав. Опустите пятку правой ноги вниз так, чтобы правая нога оказалась согнута под углом 90 градусов и открыта в сторону. Правое колено должно проходить над правой стопой. Затем отведите бёдра назад как можно дальше к левой пятке (как будто принимаете позу ребёнка), опираясь на руки. Обратное движение: сначала сделайте шаг вперёд в положение "столешница", разверните правое колено внутрь и опустите его на коврик, затем поднимите стопу и верните её в исходное положение. Поменяйте сторону.

Это упражнение сначала вращает бедро внутрь, вынося стопу наружу, а затем наружу, отводя колено наружу в соответствии с пальцами ног.

Уточнения

