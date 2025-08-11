Круче чем 10 000 шагов: эта ходьба — ваш новый ключ к супер-форме

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Тренировки с ходьбой сейчас в тренде — от бесшумной ходьбы для поддержания психического здоровья до техники "ракинг", вдохновлённой армейскими методами, для наращивания мышечной массы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Но одна из самых популярных разновидностей ходьбы — японская интервальная ходьба (IWT), которая обещает сжигать больше жира и снижать артериальное давление за счёт чередования темпа.

В отличие от ходьбы на 10 000 шагов этот научно обоснованный метод повышает частоту сердечных сокращений и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы за меньшее время.

Однако это не совсем новое явление. Ходьба "фартлек" существует уже некоторое время и переводится с родного шведского как "игра на скорость". Суть её — в изменении темпа и сложности на протяжении всей прогулки, чередовании периодов быстрой ходьбы с более медленной, что позволяет перевести дыхание.

Исследование показало, что чередование периодов быстрой и медленной ходьбы может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, повысить общую физическую форму и помочь контролировать скачки сахара в крови.

