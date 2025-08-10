Лучшие в мире теннисисты тоже проигрывают: один турнир может вернуть Медведева в гонку за лидерство

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:20
Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих планах на будущее:

Даниил Медведев
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Даниил Медведев

"Многие спрашивают меня о матчах с Янником и Карлосом, но в этом году я ещё не встречался с ними на турнирах Большого шлема. Проблема во мне — мне нужно повышать свой уровень".

В теннисе может случиться всё, что угодно, и часто сложно понять причину неудачного момента. Я работаю с командой, чтобы понять, что я могу улучшить. Это самая интересная часть сезона; так много турниров на харде. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выложиться по полной и получить удовольствие".

Затем Медведев рассказал о своих двух главных соперниках:

"Янник и Карлос играют на невероятном уровне, они сейчас лучшие и доказывают это каждую неделю. Когда Карлосу исполнилось 17 лет, все были поражены его мощью".

Они сильны, по словам россиянина, но не непобедимы.

"Янник проиграл Бублику в Галле, который выиграл турнир. Карлос проиграл Ван де Зандшульпу меньше года назад. На корте всегда нужно стремиться к победе", — отметил Медведев.

Он добавил, что четвертьфинал на "Мастерсе-1000" может всё изменить, так что ему просто нужно хорошо сыграть.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
