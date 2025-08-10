Лучшие в мире теннисисты тоже проигрывают: один турнир может вернуть Медведева в гонку за лидерство

Теннисист Даниил Медведев назвал Янника Синнера и Карлоса Алькараса главными соперниками сезона

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих планах на будущее:

"Многие спрашивают меня о матчах с Янником и Карлосом, но в этом году я ещё не встречался с ними на турнирах Большого шлема. Проблема во мне — мне нужно повышать свой уровень".

В теннисе может случиться всё, что угодно, и часто сложно понять причину неудачного момента. Я работаю с командой, чтобы понять, что я могу улучшить. Это самая интересная часть сезона; так много турниров на харде. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы выложиться по полной и получить удовольствие".