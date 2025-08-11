50 миллионов евро за Торреса: Барселона получила два оглушительных предложения – кому достанется испанец?

Новостное агентство Fichajes утверждает, что "Барселона" получила два официальных предложения по нападающему Феррану Торресу, 49 раз выступавшему за сборную Испании, за последние дни.
"Ньюкасл Юнайтед" и "Тоттенхэм" — два клуба, которые предложили около пятидесяти миллионов евро за права на игру Феррана Торреса.
Торрес блестяще проявил себя в прошедшем сезоне, и тренер Ханси Флик считает его важным звеном, игроком, который может сыграть важную роль в будущей "Барселоне".
Ферра́н То́ррес Гарси́я (исп. Ferran Torres García; род. 29 февраля 2000, Фойос) — испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании.
