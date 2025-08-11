50 миллионов евро за Торреса: Барселона получила два оглушительных предложения – кому достанется испанец?

Барса получила официальное предложение, будущее Феррана Торреса решено

Спорт

Новостное агентство Fichajes утверждает, что "Барселона" получила два официальных предложения по нападающему Феррану Торресу, 49 раз выступавшему за сборную Испании, за последние дни.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

"Ньюкасл Юнайтед" и "Тоттенхэм" — два клуба, которые предложили около пятидесяти миллионов евро за права на игру Феррана Торреса.

Торрес блестяще проявил себя в прошедшем сезоне, и тренер Ханси Флик считает его важным звеном, игроком, который может сыграть важную роль в будущей "Барселоне".

Уточнения

Ферра́н То́ррес Гарси́я (исп. Ferran Torres García; род. 29 февраля 2000, Фойос) — испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании.

