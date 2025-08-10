Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Денис Власенко рассказал о кинохимии в интимных сценах — что скрыто за кадром?
Магний и железо в подкормках сохраняют яркость петуний до осени
Жёлтые пятна на ногтях: опасные и безобидные причины
Скидки на летние шины в 2025 году достигли 30%
Трагедия с Юрием Бутусовым: причины эмиграции, последние проекты и похороны
Валентина Иванова резко ответила на критику из-за ребёнка вне брака с Тимати
Алюминиевая фольга помогает сократить частоту разморозки морозильника
Curiosity зафиксировал следы древней воды в марсианских камнях
Ветеринары: деструктивное поведение и сон более 16 часов указывают на скуку кошки

Битва за чемпионство: 16 казахстанских боксеров против 24 узбекистанских – кто возьмет верх?

Молодежный чемпионат Азии по боксу: Казахстан уступил Узбекистану по числу финалистов
0:50
Спорт

Казахстанцы проиграли Узбекистану по числу финалистов молодежного чемпионата Азии по боксу от World Boxing в Бангкоке.

Бокс
Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бокс

Казахстан отправил в финал 16 боксеров: 7 спортсменов (5 мужчин и 2 женщины) выступят на турнире U-19, еще 9 (5 мужчин и 4 женщины) — на турнире U-22.

В сборной Узбекистана поборются 24 боксера: 10 спортсменов (6 мужчин и 4 женщины) — в рамках турнира U-19, 14 боксеров (9 мужчин и 5 женщин) — на турнире U-22.

Чемпионат Азии U-19 и U-22 в Бангкоке является первым в истории континентальным молодежным турниром, который организован World Boxing.

Уточнения

Бангко́к в Таиланде используется название Крунгте́п (тайск. กรุงเทพฯ, Крунгтхеп, или กรุงเทพมหานคร, Крунг Тхеп Маха Накхон) — столица и самый крупный город Таиланда с населением 5,4 млн чел. (2022).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде
Садоводство, цветоводство
Комитет лесного хозяйства: для защиты от змей ходите в закрытой плотной одежде Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Денис Власенко рассказал о кинохимии в интимных сценах — что скрыто за кадром?
Магний и железо в подкормках сохраняют яркость петуний до осени
Жёлтые пятна на ногтях: опасные и безобидные причины
Скидки на летние шины в 2025 году достигли 30%
Трагедия с Юрием Бутусовым: причины эмиграции, последние проекты и похороны
Валентина Иванова резко ответила на критику из-за ребёнка вне брака с Тимати
Алюминиевая фольга помогает сократить частоту разморозки морозильника
Curiosity зафиксировал следы древней воды в марсианских камнях
Ветеринары: деструктивное поведение и сон более 16 часов указывают на скуку кошки
Лолита Милявская изменила мнение о государственных наградах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.