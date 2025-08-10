Битва за чемпионство: 16 казахстанских боксеров против 24 узбекистанских – кто возьмет верх?

Молодежный чемпионат Азии по боксу: Казахстан уступил Узбекистану по числу финалистов

Казахстанцы проиграли Узбекистану по числу финалистов молодежного чемпионата Азии по боксу от World Boxing в Бангкоке.

Казахстан отправил в финал 16 боксеров: 7 спортсменов (5 мужчин и 2 женщины) выступят на турнире U-19, еще 9 (5 мужчин и 4 женщины) — на турнире U-22.

В сборной Узбекистана поборются 24 боксера: 10 спортсменов (6 мужчин и 4 женщины) — в рамках турнира U-19, 14 боксеров (9 мужчин и 5 женщин) — на турнире U-22.

Чемпионат Азии U-19 и U-22 в Бангкоке является первым в истории континентальным молодежным турниром, который организован World Boxing.

