Сладкий яд на полке: эти 7 продуктов укорачивают жизнь, даже если вы едите их редко

Спорт

Как сбросить лишний вес без вреда для здоровья и при этом получать удовольствие от процесса? Какие продукты действительно стоит навсегда убрать из рациона, чтобы чувствовать себя легко и энергично?

правильное питание
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
правильное питание

Если ты любишь сосиски, газировку или полуфабрикаты — пора задуматься. Эти продукты не только мешают похудеть, но и негативно влияют на здоровье. В них часто содержатся трансжиры — искусственные жиры, которые организм не может полноценно переработать. Они оседают на стенках сосудов, сужают их просвет, повышают давление и могут привести к опасным состояниям — инсульту или инфаркту.

Особенно опасны переработанное мясо, выпечка, соусы и кондитерские изделия. Даже если вкус у них отменный, внутри — нитраты, консерванты, фосфаты и другие вещества, которые перегружают сердце, сосуды и почки.

7 самых вредных продуктов

Колбасные изделия

Сардельки, сосиски, колбасы — это в основном стабилизаторы, красители, жировые эмульсии и нитраты. Красиво, вкусно, но очень вредно, и ведёт к проблемам с ЖКТ, а также заболеваниям печени и кожи.

Газированные напитки

В литре колы — 100 г сахара, что вдвое превышает суточную норму. Даже «натуральные» соки из магазина не отстают по содержанию сахара. Плюс фосфор из газировки вымывает кальций, ослабляя зубы и кости.

Полуфабрикаты

Чаще всего — мясо низкого качества, кожа, жир, субпродукты, соль в огромных количествах. Калории зашкаливают, а польза стремится к нулю.

Хлеб и выпечка из белой муки

Простые углеводы из батонов и булочек вызывают резкий скачок инсулина, разжигают аппетит и быстро превращаются в лишние килограммы.

Кондитерские изделия

В них — кондитерские жиры, то есть трансжиры. Они повышают риск ожирения, диабета и хронических воспалений.

Маргарин

Дешёвый аналог масла с трансжирами, красителями и консервантами. Итог — ожирение, проблемы с сердцем и ЖКТ.

Алкоголь

Бокал сухого вина допустим, но пиво, коктейли и крепкий алкоголь — враги твоей фигуры и здоровья. Они калорийны, снижают самоконтроль и часто ведут к перееданию.

Снижение калорийности рациона без стресса

  • Готовь правильно — на пару, в духовке, мультиварке или на гриле.
  • Замени магазинные соусы на йогурт с низким процентом жирности или приготовь майонез сам.
  • Выбирай низкокалорийные напитки: несладкий чай, томатный сок, кофе без сахара.
  • Сократи соль — несолёную пищу сложно переесть.

Углеводы: какие оставить, а какие убрать

Простые углеводы (газировка, фастфуд, выпечка, белый рис) дают кратковременный прилив энергии, но быстро превращаются в жир. Полезнее сложные углеводы — они медленно перевариваются, дают длительное чувство сытости и не вызывают резких скачков сахара в крови.

До обеда можно позволить себе немного полезных простых углеводов (мёд, фрукты, йогурт), но во второй половине дня лучше переходить на пищу с низким гликемическим индексом.

Как отказаться от вредной еды без срывов

Переходи к новому питанию постепенно. Избегай агрессивных диет — быстрый результат часто нестабилен.

Физическая активность — обязательна

Даже идеальное питание не заменит движения. Начни с простого: 10 000 шагов в день, лёгкий бег, зарядка. Для лучшего результата сочетай силовые и кардио-тренировки 2–3 раза в неделю.

Уточнения

Пи́ща — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
