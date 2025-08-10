Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хэмилтон покидает Ferrari, а Ферстаппен присоединяется к новой команде — прогноз стартовой решётки Формулы-1 2026 года

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен могут перейти в другую команду до 2026 года
Спорт

Решётка Формулы-1 может выглядеть совершенно иначе перед сезоном 2026 года, поскольку ожидается переход нескольких звёзд. Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен могут покинуть Ferrari и Red Bull перед новым годом.

Гоночный автомобиль
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Гоночный автомобиль

Льюис Хэмилтон резко заявил, что Ferrari должна уволить его после того, как он финишировал 12-м на Гран-при Венгрии. Положение семикратного чемпиона мира может стать неустойчивым, если его плохая форма продолжится во второй половине сезона.

"Это я каждый раз. Я бесполезен, абсолютно бесполезен", — сказал Хэмилтон. "У команды нет проблем. Вы видели, как машина заняла поул-позицию. Так что нам, вероятно, нужно сменить гонщика".

Ferrari может привлечь Оливера Бирмана или высокорейтингового чемпиона Формулы-3 Рафаэля Камару, которые оба являются членами их академии. Однако итальянская команда может вместо этого выбрать проверенного Сайнса, который стабильно хорошо выступал, прежде чем его заменил Хэмилтон.

Испанец жаловался на состав Williams с тех пор, как присоединился к команде.

Уточнения

Ма́кс Эми́лиан Ферста́ппен (нидерл. Max Emilian Verstappen; род. 30 сентября 1997, Хасселт, Бельгия) — нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» Формулы-1.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
