Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты Bomdia Brasserie: гибрид кафе и ресторана в Мумбаи, который покоряет сердца
Названы причины поломок новых машин в первые месяцы эксплуатации
Решетова раскрыла роль грудного вскармливания в послеродовом похудении
Жареные цукини в воздушном кляре — простой домашний рецепт горячей закуски
Григорий Лепс и SHAMAN устроили шуточный бой на Крымском мосту во время пробки
Фитнес-тренеры рекомендуют отжимания с упором на спину и ягодичные мышцы
Учёные объяснили, почему дикий кабан никогда не станет домашней свиньёй
Цветник без перерыва: с конца лета до морозов сад украсят астры и хризантемы
Глицерин признан средством, улучшающим состояние кожи за одну ночь

Йога против тревоги: что происходит в мозге уже после первого часа на коврике

Йога улучшает настроение и когнитивные функции за счёт роста уровня ГАМК, по данным исследований
Спорт

Йога давно считается мощным инструментом для укрепления физического и психического здоровья. Но действительно ли её влияние на эмоциональное состояние и уровень тревожности отличается от эффекта обычной физической активности? Ответ на этот вопрос дало исследование, в котором сравнили йогу и пешие прогулки.

Девушка медитирует после тренировки в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка медитирует после тренировки в спортзале

Что такое ГАМК и почему она важна

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) — главный тормозной нейромедиатор центральной нервной системы. Она играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций: низкий уровень этого вещества связан с тревожностью, депрессией, ухудшением концентрации и памяти. ГАМК также влияет на выработку гормона роста, что помогает наращивать мышечную массу, сжигать жир и повышать силовые показатели. Кроме того, она улучшает утилизацию глюкозы, стимулирует работу мозга и повышает умственную работоспособность.

Ход исследования

В эксперименте участвовали здоровые мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет без серьёзных заболеваний. Одни занимались йогой трижды в неделю по часу, другие с той же регулярностью совершали пешие прогулки. Каждые четыре недели фиксировались показатели настроения и тревожности, а также проводилось магнитно-резонансное исследование для измерения уровня ГАМК в мозге.

Результаты и выводы

Через 12 недель группа, занимавшаяся йогой, показала более выраженное улучшение настроения и снижение тревожности, чем участники, выбирающие прогулки. Повышение уровня ГАМК в таламусе прямо коррелировало с положительными изменениями в эмоциональном состоянии. Учёные отметили, что этот эффект сопоставим с действием некоторых лекарственных средств, применяемых для снижения тревожности и стабилизации настроения.

Это открытие важно тем, что регулярная практика йоги может давать эффект, схожий с фармакологическим воздействием, но без приёма препаратов. Сочетание физических нагрузок, дыхательных техник и медитации работает комплексно, помогая телу и уму восстанавливаться.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Секреты Bomdia Brasserie: гибрид кафе и ресторана в Мумбаи, который покоряет сердца
Названы причины поломок новых машин в первые месяцы эксплуатации
Решетова раскрыла роль грудного вскармливания в послеродовом похудении
Жареные цукини в воздушном кляре — простой домашний рецепт горячей закуски
Григорий Лепс и SHAMAN устроили шуточный бой на Крымском мосту во время пробки
Фитнес-тренеры рекомендуют отжимания с упором на спину и ягодичные мышцы
Учёные объяснили, почему дикий кабан никогда не станет домашней свиньёй
Цветник без перерыва: с конца лета до морозов сад украсят астры и хризантемы
Глицерин признан средством, улучшающим состояние кожи за одну ночь
Эксперты по интерьеру назвали ковер ключевым элементом уюта в доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.