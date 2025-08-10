Йога против тревоги: что происходит в мозге уже после первого часа на коврике

Йога улучшает настроение и когнитивные функции за счёт роста уровня ГАМК, по данным исследований

Йога давно считается мощным инструментом для укрепления физического и психического здоровья. Но действительно ли её влияние на эмоциональное состояние и уровень тревожности отличается от эффекта обычной физической активности? Ответ на этот вопрос дало исследование, в котором сравнили йогу и пешие прогулки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка медитирует после тренировки в спортзале

Что такое ГАМК и почему она важна

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) — главный тормозной нейромедиатор центральной нервной системы. Она играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций: низкий уровень этого вещества связан с тревожностью, депрессией, ухудшением концентрации и памяти. ГАМК также влияет на выработку гормона роста, что помогает наращивать мышечную массу, сжигать жир и повышать силовые показатели. Кроме того, она улучшает утилизацию глюкозы, стимулирует работу мозга и повышает умственную работоспособность.

Ход исследования

В эксперименте участвовали здоровые мужчины и женщины в возрасте от 18 до 45 лет без серьёзных заболеваний. Одни занимались йогой трижды в неделю по часу, другие с той же регулярностью совершали пешие прогулки. Каждые четыре недели фиксировались показатели настроения и тревожности, а также проводилось магнитно-резонансное исследование для измерения уровня ГАМК в мозге.

Результаты и выводы

Через 12 недель группа, занимавшаяся йогой, показала более выраженное улучшение настроения и снижение тревожности, чем участники, выбирающие прогулки. Повышение уровня ГАМК в таламусе прямо коррелировало с положительными изменениями в эмоциональном состоянии. Учёные отметили, что этот эффект сопоставим с действием некоторых лекарственных средств, применяемых для снижения тревожности и стабилизации настроения.

Это открытие важно тем, что регулярная практика йоги может давать эффект, схожий с фармакологическим воздействием, но без приёма препаратов. Сочетание физических нагрузок, дыхательных техник и медитации работает комплексно, помогая телу и уму восстанавливаться.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

