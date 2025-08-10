Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт ломает не только рекорды: какие травмы подстерегают даже самых осторожных

Врачи: растяжения, переломы и вывихи — самые частые травмы на тренировках
2:06
Спорт

Тренировки приносят энергию, крепкое здоровье и отличное настроение. Но у медали есть и обратная сторона — риск травм. Даже опытные спортсмены не застрахованы от неприятных ситуаций. Разберём, какие повреждения встречаются чаще всего и как их избежать.

Травма бега
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Травма бега

Растяжения и разрывы мышц

Перегрузка мышц — частая причина растяжений. Иногда они проходят быстро, но бывают случаи, когда восстановление требует недель и даже месяцев.

Повреждения связок и сухожилий

Резкие движения или неправильная техника могут привести к травмам связок и сухожилий. Это ограничивает подвижность и требует внимательного лечения.

Вывихи и подвывихи

Когда сустав оказывается в непривычном положении, он может "выйти" из своего места. Вывихи болезненны и требуют медицинской коррекции.

Переломы

Сильный удар или падение на тренировке могут привести к перелому. Он может быть закрытым или открытым, а лечение всегда занимает длительное время.

Ушибы и ссадины

Самые безобидные, но неприятные травмы. Могут вызывать дискомфорт, но обычно проходят без серьёзного вмешательства.

Как снизить риск травм

  1. Осваивайте технику. Делайте упражнения правильно, соблюдайте правила зала и прислушивайтесь к тренеру.
  2. Разминка и заминка — обязательны. Перед тренировкой — лёгкое кардио и динамическая растяжка. После — статическая растяжка для расслабления мышц.
  3. Правильное снаряжение. Качественная обувь, исправные тренажёры и надёжный инвентарь — залог безопасности.
  4. Постепенное увеличение нагрузки. Не повышайте интенсивность более чем на 10% в неделю.
  5. Прислушивайтесь к себе. Усталость и боль — сигналы к отдыху.

Если травма уже случилась

Не занимайтесь самолечением. Обратитесь к врачу и строго выполняйте его рекомендации, чтобы избежать осложнений.

Уточнения

Тра́вма (от др.-греч. τραῦμα «рана») — повреждение, под которым понимают нарушение анатомической целостности или физиологических функций органов и тканей тела человека, возникающее в результате внешнего воздействия.

Разми́нка — вводная часть тренировки.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
