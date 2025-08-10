Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Простая привычка, которая работает лучше кроссвордов и тренажёров для мозга

Спорт

Мозг, как и мышцы, подвержен возрастным изменениям. Но замедлить этот процесс вполне реально. Один из проверенных способов — стабильный режим сна. Однако новые исследования показывают: активное движение может быть не менее эффективным оружием против снижения когнитивных функций.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Исследование, которое изменит ваш взгляд на привычные нагрузки

Учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Оксфордского университета решили выяснить, как долго сохраняется положительный эффект физической активности для работы мозга у пожилых людей.

"Поддержание нормальной работы мозга ради высокого качества жизни, благополучия и независимости крайне важно. Нужно чётко понимать, какие повседневные привычки действительно помогают когнитивному здоровью." — отмечает профессор эпидемиологии и здравоохранения Эндрю Стептоу. 

Как проходило исследование

В эксперименте участвовали 76 человек в возрасте от 50 до 83 лет (средний возраст — 64,6 года, из них 60,5% — женщины). На протяжении восьми дней они носили на запястье водонепроницаемые датчики, фиксирующие уровень активности и периоды неподвижности. Все виды движений разделили на:

  • умеренные или энергичные (например, бодрая ходьба, танцы, подъём по лестнице),

  • лёгкие,

  • полное бездействие.

Одновременно отслеживались продолжительность и качество сна, а ежедневно участники проходили тесты на память, скорость реакции и другие когнитивные навыки.

Что показали клинические данные

Результаты оказались показательными:

  • Умеренные и энергичные нагрузки улучшали эпизодическую и рабочую память на срок до 24 часов после активности.

  • Сидячий образ жизни ухудшал показатели рабочей памяти.

  • Качественный сон — особенно глубокий и фаза REM — усиливал концентрацию, скорость обработки информации и способность вспоминать события.

"Чтобы получить эффект, вовсе не обязательно идти в спортзал. Достаточно активности, которая заставит сердце биться чаще, — например, пройтись в быстром темпе или поработать в саду." — уточняет ведущий автор работы, доктор Микаэла Блумберг.

Почему это важно

Эпизодическая память помогает нам воспроизводить события с деталями — временем, местом и контекстом. Рабочая память отвечает за быстрый анализ информации и принятие решений. Потеря этих функций серьёзно снижает качество жизни.

Сочетание физической активности и полноценного сна позволяет дольше сохранять эти способности в норме, даже если улучшения кажутся кратковременными.

"Похоже, эффект упражнений на кратковременную память длится дольше, чем считалось раньше, — до следующего дня", — говорит Блумберг.

Ограничения и перспективы

Исследование длилось всего восемь дней и проводилось среди людей, уже ведущих активный и здоровый образ жизни. Поэтому нельзя напрямую переносить выводы на тех, кто сталкивается с когнитивными нарушениями.

Тем не менее, по словам Стептоу, всё больше данных подтверждает: движение замедляет возрастное снижение когнитивных функций и уменьшает риск деменции.

Вывод

Даже простая привычка — пройтись пешком, подняться по лестнице или немного потанцевать — в сочетании с хорошим сном способна стать верным союзником в борьбе за ясный ум.

Уточнения

Головно́й мозг (лат. encephalon, др.-греч. ἐγκέφαλος) — главный орган центральной нервной системы подавляющего большинства хордовых, её головной конец; у позвоночных находится внутри черепа.

