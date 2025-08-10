Становая тяга: сколько повторений нужно для максимального роста мышц?

Вот как правильно выполнять становую тягу для максимальной пользы

Когда речь заходит о развитии широкой и мощной спины, одним из самых эффективных упражнений считается становая тяга. Это базовое движение, которое задействует не только мышцы спины, но и ягодицы, бедра и корпус, обеспечивая комплексное укрепление всего тела.

Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Накаченная мужская спина

Суть упражнения — поднять штангу с пола, сохраняя правильную технику и нейтральное положение позвоночника. Благодаря такому подходу активируются глубокие мышцы спины, трапеции, широчайшие мышцы и разгибатели позвоночника.

Преимущества становая тяги:

Максимальная нагрузка на спину — позволяет быстро увеличить мышечную массу.

Развитие силы и выносливости — улучшает общую физическую форму.

Улучшение осанки — укрепление мышц, поддерживающих позвоночник.

Вовлечение мышц кора — помогает стабилизировать тело при других упражнениях.

Чтобы получить максимальную пользу и избежать травм, важно уделить внимание правильной технике: спина должна быть ровной, движение — плавным, а нагрузка — соответствовать уровню подготовки.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.

