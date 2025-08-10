Тренировки для полных: эксперт назвал табуированные упражнения

Специалист по фитнесу и здоровью Ольга Яблокова в интервью "Спорт-Экспресс" предупредила людей с лишним весом об опасности некоторых видов физической нагрузки.

Главная рекомендация эксперта — отказаться от бега. Яблокова объяснила, что избыточный вес значительно увеличивает ударную нагрузку на суставы ног и позвоночник во время бега. Это может привести к развитию артроза, воспалению суставов, защемлению нервов и болям в спине.

Вместо этого специалист советует начинать тренировки с менее травмоопасных видов активности: ходьбы, занятий на велотренажёре или эллипсоиде, причем обязательно контролируя пульс и поддерживая оптимальную зону жиросжигания.

Также Яблокова рекомендовала отказаться от прыжковых упражнений, поскольку они создают резкие пиковые нагрузки на стопы, колени, тазобедренные суставы и позвоночник, что может усугубить проблемы с суставами и привести к травмам.

