Лишний вес уходит моментально: 6 проверенных упражнений для плоского живота

Известный тренер Ирина Ротач поделилась проверенной программой упражнений, которая помогает избавиться от большого живота и сформировать красивый рельеф мышц пресса.
Для достижения результата Ротач рекомендует включить в тренировку следующие упражнения:
Однако, как подчеркивает эксперт, тренировки — лишь часть успеха. Главным условием для избавления от лишнего жира на животе является дефицит калорий — то есть расход энергии должен превышать её поступление с пищей, пишет Men Today.
Соблюдение правильного питания вместе с регулярными упражнениями позволит добиться заметных изменений и рельефного пресса.
