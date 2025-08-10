Лишний вес уходит моментально: 6 проверенных упражнений для плоского живота

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Известный тренер Ирина Ротач поделилась проверенной программой упражнений, которая помогает избавиться от большого живота и сформировать красивый рельеф мышц пресса.

Для достижения результата Ротач рекомендует включить в тренировку следующие упражнения:

  • Бег на месте с высоким поднятием коленей — отлично разгоняет обмен веществ и активирует мышцы кора;
  • Подъемы корпуса к ногам из положения лежа — классическое упражнение для верхней части пресса;
  • Обратные скручивания и боковые скручивания — прорабатывают нижние и косые мышцы живота;
  • Обратная планка с подтягиванием коленей — задействует глубокие мышцы пресса и стабилизаторы;
  • "Ножницы" и "велосипед" — динамичные движения для жиросжигания и тонуса мышц;
  • Касания стоп — для максимальной активации мышц всего живота.

Однако, как подчеркивает эксперт, тренировки — лишь часть успеха. Главным условием для избавления от лишнего жира на животе является дефицит калорий — то есть расход энергии должен превышать её поступление с пищей, пишет Men Today.

Соблюдение правильного питания вместе с регулярными упражнениями позволит добиться заметных изменений и рельефного пресса.

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

