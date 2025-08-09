Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В России в июле 2025 года впервые ввезли больше подержанных машин, чем новых
Ветеринары назвали причины внезапных нападений кошки на хозяина
Продукты с калием и магнием помогают предотвратить мышечные судороги — рекомендации диетологов
Прямые чартеры из 18 городов России во Вьетнам начнут выполняться зимой 2025–2026 — данные туроператоров
Подкормка растений зелёным удобрением заменяет минеральные смеси в августе
Нежная пастель и яркий декор становятся основным трендом летнего педикюра
Weekly Times: этот популярный продукт под прицелом учёных
Археологи нашли на Тамани одну из древнейших синагог Европы первого века нашей эры
Кондитеры рекомендуют использовать матчу для придания зелёного цвета дынным булочкам

Йога без розовых очков: что скрывается за популярными асанами и глубоким дыханием

Медики опровергают миф о "детоксикации" организма с помощью скручиваний в йоге
2:44
Спорт

Йога начиналась как философское течение в Древней Индии, но за века превратилась во всемирное явление. Сегодня это и фитнес-направление, и инструмент личностного роста, которым занимаются более 30 миллионов человек. Однако вокруг практики по-прежнему много мифов. Давайте разберёмся, что из них соответствует действительности, а что нет.

Медитация
Фото: https://i.pinimg.com/1200x/2b/ab/7c/2bab7cfa822a333f8dc2e08ffd8db692.jpg
Медитация

Может ли йога улучшить физическую форму

Да — но не любая. Если ваше занятие сводится к тому, чтобы просто лежать на коврике и медитировать, вы вряд ли нарастите мышцы или разовьёте выносливость. Но силовые асаны действительно работают: они укрепляют мышцы, суставы и сердечно-сосудистую систему.

Особенно ценны такие занятия для людей, которым по состоянию здоровья недоступны более интенсивные тренировки. Так, исследование показало, что полгода регулярной хатха-йоги (три раза в неделю) у пожилых людей улучшили мобильность суставов и состояние сердца.

"Йога выводит токсины" — миф или реальность

Идея о том, что скручивания способствуют детоксикации, принадлежит основателю одного из направлений йоги Б. К. С. Айенгару. Он предполагал, что при скручиваниях приток крови к внутренним органам уменьшается, а при расслаблении — усиливается, обогащая их кислородом и питательными веществами. Однако современные исследования не нашли доказательств этой теории.

То же касается утверждений о "разгоне" метаболизма. Наоборот, глубокое дыхание и расслабление, характерные для йоги, снижают скорость обмена веществ, и организм начинает потреблять меньше калорий.

Перевёрнутые позы во время менструации: можно или нет

В традициях йоги этот запрет объясняют философией энергетических потоков. Один из них — апана — отвечает за нисходящее движение энергии и связан с выделениями, включая менструацию. По этой логике, когда матка оказывается выше головы, естественное движение апаны нарушается.

Современные преподаватели иногда добавляют физиологическое объяснение: якобы при перевёрнутых позах менструальная кровь может застаиваться и с частицами эндометрия попадать в брюшную полость, провоцируя эндометриоз.

С точки зрения медицины это неверно. Положение тела или сила тяжести не влияют на процесс менструации: кровь выходит за счёт сокращений матки. Даже в условиях невесомости женщины продолжают менструировать и не сталкиваются с повышенным риском эндометриоза.

Уточнения

А́са́на (санскр. आसन, IAST: āsana - поза, сидячая поза, место для сидения) — название определённого неподвижного положения тела в йоге, принимаемого на несколько секунд или минут с целью телесного и душевного оздоровления.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album
Наука и техника
В Тихом океане зафиксировано разложение пластика грибком Parengyodontium album Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron
Наука и техника
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron Аудио 
