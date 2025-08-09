Йога без розовых очков: что скрывается за популярными асанами и глубоким дыханием

Медики опровергают миф о "детоксикации" организма с помощью скручиваний в йоге

Йога начиналась как философское течение в Древней Индии, но за века превратилась во всемирное явление. Сегодня это и фитнес-направление, и инструмент личностного роста, которым занимаются более 30 миллионов человек. Однако вокруг практики по-прежнему много мифов. Давайте разберёмся, что из них соответствует действительности, а что нет.

Может ли йога улучшить физическую форму

Да — но не любая. Если ваше занятие сводится к тому, чтобы просто лежать на коврике и медитировать, вы вряд ли нарастите мышцы или разовьёте выносливость. Но силовые асаны действительно работают: они укрепляют мышцы, суставы и сердечно-сосудистую систему.

Особенно ценны такие занятия для людей, которым по состоянию здоровья недоступны более интенсивные тренировки. Так, исследование показало, что полгода регулярной хатха-йоги (три раза в неделю) у пожилых людей улучшили мобильность суставов и состояние сердца.

"Йога выводит токсины" — миф или реальность

Идея о том, что скручивания способствуют детоксикации, принадлежит основателю одного из направлений йоги Б. К. С. Айенгару. Он предполагал, что при скручиваниях приток крови к внутренним органам уменьшается, а при расслаблении — усиливается, обогащая их кислородом и питательными веществами. Однако современные исследования не нашли доказательств этой теории.

То же касается утверждений о "разгоне" метаболизма. Наоборот, глубокое дыхание и расслабление, характерные для йоги, снижают скорость обмена веществ, и организм начинает потреблять меньше калорий.

Перевёрнутые позы во время менструации: можно или нет

В традициях йоги этот запрет объясняют философией энергетических потоков. Один из них — апана — отвечает за нисходящее движение энергии и связан с выделениями, включая менструацию. По этой логике, когда матка оказывается выше головы, естественное движение апаны нарушается.

Современные преподаватели иногда добавляют физиологическое объяснение: якобы при перевёрнутых позах менструальная кровь может застаиваться и с частицами эндометрия попадать в брюшную полость, провоцируя эндометриоз.

С точки зрения медицины это неверно. Положение тела или сила тяжести не влияют на процесс менструации: кровь выходит за счёт сокращений матки. Даже в условиях невесомости женщины продолжают менструировать и не сталкиваются с повышенным риском эндометриоза.

Уточнения

А́са́на (санскр. आसन, IAST: āsana - поза, сидячая поза, место для сидения) — название определённого неподвижного положения тела в йоге, принимаемого на несколько секунд или минут с целью телесного и душевного оздоровления.

