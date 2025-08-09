Кардио против силовых: кто на самом деле выигрывает в битве за стройную фигуру

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:13
Спорт

Похудение не обязательно требует изнурительных нагрузок или поиска "самой эффективной" методики. Подойдёт любой вид физической активности, если заниматься регулярно и долго. Главное — чтобы тренировки приносили удовольствие, а нагрузка соответствовала вашему самочувствию.

Худеющая девушка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Худеющая девушка

Кардиотренировки: энергия в движении

Слово "кардио" в переводе с греческого означает "сердце", и цель таких тренировок — развитие сердечно-сосудистой системы. Во время бега, ходьбы или езды на велосипеде мы активно потеем, но это не значит, что жир "тает" напрямую. В основном расходуются свободные жирные кислоты, уже находящиеся в крови.

Кардио действительно помогает тратить больше калорий, чем силовые тренировки, но есть нюансы:

  • энергозатраты часто переоценивают — час быстрой ходьбы сжигает около 300 ккал, что эквивалентно примерно 60 г шоколада;

  • после интенсивного кардио бытовая активность нередко снижается, ведь организм стремится к сохранению энергии;

  • монотонность занятий подходит не всем, и регулярность может страдать;

  • эффективность зависит от интенсивности — лёгкая прогулка на дорожке или медленное кручение педалей пользы сердцу почти не принесут.

ВИИТ: меньше времени, та же польза

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ) строятся на чередовании коротких пиковых нагрузок и спокойных периодов. Пример — 20 секунд быстрого бега, затем минута ходьбы.

Исследования показывают:

  • в обзоре 47 научных работ ВИИТ и классические тренировки на выносливость показали сопоставимые результаты в изменении состава тела у людей с лишним весом;

  • в годичном исследовании с 250 участниками энтузиазм к ВИИТ резко падал: с 60,8% до 19,6% через год;

  • у тех, кто продолжал тренироваться, результаты по снижению веса и жировой массы были одинаковыми в обеих группах.

Вывод: ВИИТ не имеет преимуществ для похудения перед умеренными нагрузками, но экономит время. Минус — далеко не все могут выдерживать такие тренировки долго.

Силовые тренировки: основа подтянутого тела

Хотя силовые упражнения расходуют меньше калорий за занятие, они незаменимы при похудении. Именно они помогают сохранять и увеличивать мышечную массу, а значит, формируют подтянутую фигуру.

Лучший вариант — сочетание силовых и кардиотренировок: первый тип поддерживает мышцы, второй — улучшает выносливость и помогает расходовать энергию.

Групповые тренировки: плюс — мотивация, минус — индивидуальность

Групповые занятия бывают разного направления — от аэробики до функциональных тренировок. Плюсы очевидны: это веселее, мотивирует и помогает новичкам влиться в спорт.

Но есть и ограничение — тренер даёт нагрузку, подходящую большинству, а не конкретно вам. Со временем прогресс может замедлиться из-за недостаточной интенсивности.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

