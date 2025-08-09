Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Йога, тайцзи и бег трусцой признаны эффективными методами лечения бессонницы — данные метаанализа 2025 года
Геронтолог Ткачева назвала возрастные изменения, которые нельзя игнорировать
Уборку лука рекомендуют начинать после полегания перьев — советы агрономов
SHAMAN не собирается делать Мизулиной предложение во время компьютерной игры
ЕС уступил Трампу: цена лобстеров для Европы оказалась слишком высокой
Учёные СФУ создают метод биовыщелачивания золота из упорных руд для Арктики
Фитнес-тренеры: для похудения подходит любая регулярная физическая активность
Туристические гиды: в Сингапуре можно отдохнуть бюджетно за счёт бесплатных музеев и недорогих фудкортов
Ветеринары советуют приучать котят к когтеточке с первого месяца

Дыхание, которое обманывает усталость: приём, о котором мало кто знает

Учёные: задержка дыхания в холодной воде перед тренировкой повышает выносливость спортсменов
2:34
Спорт

Казалось бы, чтобы повысить выносливость, нужны месяцы упорных тренировок или сложные методики. Но исследователи нашли простой способ: всего несколько задержек дыхания в холодной воде перед занятием — и организм работает дольше без усталости.

плавание
Фото: freepik.com is licensed under public domain
плавание

Механизм, который позаимствовали у природы

При задержке дыхания активируется "млекопитающий рефлекс ныряльщика". Это древний защитный механизм, который замедляет сердечный ритм, перенаправляет кровоток и меняет потребление кислорода в пользу жизненно важных органов.

Главная "фишка" этого рефлекса — высвобождение запасённых эритроцитов из селезёнки. Это повышает уровень кислорода в крови и улучшает его доставку к мышцам. По сути, это похоже на кровяной допинг, когда спортсмены искусственно увеличивают количество эритроцитов для повышения выносливости. Разница в том, что здесь всё происходит естественным путём.

Эксперимент: холодная вода и результат

В исследовании участники перед тренировкой пять раз погружали лицо в холодную воду (+10 °C), задерживая дыхание в среднем на 70 секунд. Уже после первого захода, который длился около 40 секунд, показатели выносливости начали расти.

Учёные отметили:

  • рост количества эритроцитов и кислородной ёмкости крови;

  • замедление наступления усталости;

  • улучшение аэробного обмена веществ;

  • снижение уровня молочной кислоты.

Методика позволила участникам дольше работать на пределе возможностей, отодвигая момент перехода организма от аэробного к анаэробному режиму.

Почему это важно для спорта

Для атлетов, ищущих честные и безопасные способы улучшить форму, это открытие может стать настоящей находкой. Задержка дыхания под водой перед тренировкой может помочь естественным образом увеличить запас эритроцитов и улучшить транспорт кислорода к мышцам.

Хотя этот метод требует дальнейшего изучения, уже сейчас он подчёркивает, насколько важны дыхательные практики для контроля усталости и повышения производительности.

Итог

Задержка дыхания в холодной воде — простой и потенциально эффективный способ улучшить выносливость, работающий по принципу кровяного допинга, но без медицинского вмешательства. Если дальнейшие исследования подтвердят его безопасность и эффективность, у спортсменов появится ещё один естественный инструмент для достижения высоких результатов.

Уточнения

Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Наука и техника
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры Аудио 
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель
Авто
Автомеханики предупреждают: проезд по лужам может повредить двигатель Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Туристические гиды: в Сингапуре можно отдохнуть бюджетно за счёт бесплатных музеев и недорогих фудкортов
Ветеринары советуют приучать котят к когтеточке с первого месяца
Кулинары советуют рубить мясо для котлет, чтобы сохранить текстуру свинины
Инженеры восстанавливают кирпичную кладку XVIII века без утраты подлинности
Эксперты перечислили признаки, по которым можно выявить ДТП у подержанного авто
Россияне скупили треть билетов на концерт певицы Дженнифер Лопес в Ташкенте
В Госдуме предложили увеличить маткапитал на первого ребёнка до миллиона рублей
Настой золы и агроволокно защищают ослабленные растения от пересыхания
Евдокименко: сухость кожи, жажда и тёмная моча указывают на обезвоживание
Эрмитаж: в Кабардино-Балкарии нашли необычное захоронение кобанцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.