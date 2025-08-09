Дыхание, которое обманывает усталость: приём, о котором мало кто знает

Учёные: задержка дыхания в холодной воде перед тренировкой повышает выносливость спортсменов

Казалось бы, чтобы повысить выносливость, нужны месяцы упорных тренировок или сложные методики. Но исследователи нашли простой способ: всего несколько задержек дыхания в холодной воде перед занятием — и организм работает дольше без усталости.

Механизм, который позаимствовали у природы

При задержке дыхания активируется "млекопитающий рефлекс ныряльщика". Это древний защитный механизм, который замедляет сердечный ритм, перенаправляет кровоток и меняет потребление кислорода в пользу жизненно важных органов.

Главная "фишка" этого рефлекса — высвобождение запасённых эритроцитов из селезёнки. Это повышает уровень кислорода в крови и улучшает его доставку к мышцам. По сути, это похоже на кровяной допинг, когда спортсмены искусственно увеличивают количество эритроцитов для повышения выносливости. Разница в том, что здесь всё происходит естественным путём.

Эксперимент: холодная вода и результат

В исследовании участники перед тренировкой пять раз погружали лицо в холодную воду (+10 °C), задерживая дыхание в среднем на 70 секунд. Уже после первого захода, который длился около 40 секунд, показатели выносливости начали расти.

Учёные отметили:

рост количества эритроцитов и кислородной ёмкости крови;

замедление наступления усталости;

улучшение аэробного обмена веществ;

снижение уровня молочной кислоты.

Методика позволила участникам дольше работать на пределе возможностей, отодвигая момент перехода организма от аэробного к анаэробному режиму.

Почему это важно для спорта

Для атлетов, ищущих честные и безопасные способы улучшить форму, это открытие может стать настоящей находкой. Задержка дыхания под водой перед тренировкой может помочь естественным образом увеличить запас эритроцитов и улучшить транспорт кислорода к мышцам.

Хотя этот метод требует дальнейшего изучения, уже сейчас он подчёркивает, насколько важны дыхательные практики для контроля усталости и повышения производительности.

Итог

Задержка дыхания в холодной воде — простой и потенциально эффективный способ улучшить выносливость, работающий по принципу кровяного допинга, но без медицинского вмешательства. Если дальнейшие исследования подтвердят его безопасность и эффективность, у спортсменов появится ещё один естественный инструмент для достижения высоких результатов.

Уточнения

Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

