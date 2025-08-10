Опасная правда: стремление похудеть может оставить вас без коленей — худшее, что вы можете сделать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:08
Спорт

Лишний вес — это не только эстетическая проблема, но и серьезная нагрузка на организм. Неправильно подобранные физические упражнения могут нанести больше вреда, чем пользы, особенно если есть проблемы с суставами, сердцем или позвоночником.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

Фитнес-тренер и нутрициолог объясняет, какие виды нагрузок категорически не подходят людям с избыточной массой тела, а какие, наоборот, помогут безопасно привести себя в форму.

Почему это важно

Лишний вес увеличивает нагрузку на суставы, позвоночник и сердечно-сосудистую систему. Неправильные тренировки могут привести к травмам, обострению хронических заболеваний и даже к серьезным повреждениям опорно-двигательного аппарата.

«При избыточной массе тела важно правильно подбирать нагрузку. Вес у всех разный, поэтому идеально, если программу составит тренер. Но есть упражнения, которые точно стоит исключить», — говорит тренер.

Упражнения под запретом

  • Бег – создает ударную нагрузку на суставы и позвоночник, повышая риск артроза и болей в спине. Лучше заменить ходьбой, эллипсоидом или велотренажером.
  • Прыжки – резкие нагрузки опасны для связок, менисков и могут привести даже к компрессионным переломам.
  • Интенсивные групповые тренировки – высокий темп и сложная координация увеличивают риск травм, скачков давления и проблем с сердцем.
  • Силовые с большими весами – на начальном этапе достаточно работы с собственным весом или минимальными отягощениями. Также лучше избегать висов и зашагиваний на тумбу.

Безопасность превыше всего

  • Начинать с низкоинтенсивных кардионагрузок (ходьба, плавание)
  • Заниматься под контролем тренера
  • Следить за пульсом и самочувствием
  • Постепенно увеличивать нагрузку по мере снижения веса
  • Сочетать тренировки с правильным питанием

Главное – не навредить себе. После консультации с врачом можно подобрать безопасную программу, которая даст результат.

Уточнения

Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
