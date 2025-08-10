Опасная правда: стремление похудеть может оставить вас без коленей — худшее, что вы можете сделать

Лишний вес — это не только эстетическая проблема, но и серьезная нагрузка на организм. Неправильно подобранные физические упражнения могут нанести больше вреда, чем пользы, особенно если есть проблемы с суставами, сердцем или позвоночником.
Фитнес-тренер и нутрициолог объясняет, какие виды нагрузок категорически не подходят людям с избыточной массой тела, а какие, наоборот, помогут безопасно привести себя в форму.
Лишний вес увеличивает нагрузку на суставы, позвоночник и сердечно-сосудистую систему. Неправильные тренировки могут привести к травмам, обострению хронических заболеваний и даже к серьезным повреждениям опорно-двигательного аппарата.
«При избыточной массе тела важно правильно подбирать нагрузку. Вес у всех разный, поэтому идеально, если программу составит тренер. Но есть упражнения, которые точно стоит исключить», — говорит тренер.
Главное – не навредить себе. После консультации с врачом можно подобрать безопасную программу, которая даст результат.
Ожире́ние — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.