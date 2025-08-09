Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молодой человек выжил после падения грузоподъемника в Подмосковье
Ветеринары объяснили, как знакомить питомцев, чтобы они жили вместе без конфликтов
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Названы отрасли с зарплатами в 2–3 раза выше средней по России
Шум и давка на пляжах: как Хорватия рискует потерять туристов навсегда
Запуск машины с телефона приравнивается к управлению — даже без водителя в салоне
Для огурцов на балконе нужен горшок от 5 литров — рекомендации агрономов
Гречка в сладких блюдах: варианты конфет, торта и мороженого
Дизайнеры назвали способы бюджетного ремонта перед сдачей квартиры

3 упражнения, которые кардинально изменят вашу спину и всю фигуру

Широчайшие мышцы спины: ваш ключ к идеальной осанке
1:06
Спорт

Когда речь заходит о тренировках, многие начинают с рук, пресса или ягодиц. Но есть одна мышца, развитие которой способно заметно изменить и фигуру, и осанку, и общее восприятие тела. Речь о спине, а точнее — о широчайших мышцах.

Мужчина стоит спиной
Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мужчина стоит спиной

Широчайшие мышцы создают ту самую V-образную форму торса: широкие плечи и спину, сужающуюся к талии. У мужчин это придаёт фигуре силу и мощь, у женщин — делает талию визуально тоньше и формирует гармоничный силуэт.

Кроме того, развитые широчайшие улучшают осанку, что моментально отражается на внешнем виде: спина прямая, грудь раскрыта, походка уверенная.

Как их качать

  • Подтягивания — классика, которая работает всегда. Если пока сложно, используйте резину или гравитрон.
  • Тяга штанги или гантели в наклоне — помогает глубоко проработать спину и добавить объёма.
  • Вертикальная тяга блока — вариант для зала, когда нужно контролировать технику и нагрузку.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения
Домашние животные
Опьянение у диких животных связано с поеданием ферментированных фруктов — исследование поведения Аудио 
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры
Наука и техника
Физики выдвинули гипотезу: наша Вселенная может находиться внутри чёрной дыры Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Пригожин в ярости: страшная тайна о сыне Валерии раскрыта — шоу-бизнес в шоке!
Су-35 получил новое оружие — и стал смертельной головоломкой для НАТО
Природа наливает, олени пьянеют: осенняя угроза на дорогах и в лесу
Природа наливает, олени пьянеют: осенняя угроза на дорогах и в лесу
Последние материалы
Регулярный полив и мульчирование помогают продлить плодоношение огурцов до осени
Короткие ногти снова стали популярны: лучшие формы и цвета для маникюра
ПСМ расширяет производство электростанций
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка
Повар раскрыл рецепт дрожжевых булочек с изюмом, орехами и корицей
Чрезмерный и недостаточный полив одинаково вредят комнатным цветам — эксперт по растениям Альваро Педрера
Экстрасенс Миронова уверена, что Киркоров стал жертвой магического воздействия
Ветеринары: сон кошки на месте хозяина говорит о доверии и привязанности
Сила пальцев: как улучшить хват без дорогостоящего оборудования
Где природа творит чудеса: Болгарский курорт вернул туристам двойной пляж
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.