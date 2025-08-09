3 упражнения, которые кардинально изменят вашу спину и всю фигуру

Широчайшие мышцы спины: ваш ключ к идеальной осанке

Когда речь заходит о тренировках, многие начинают с рук, пресса или ягодиц. Но есть одна мышца, развитие которой способно заметно изменить и фигуру, и осанку, и общее восприятие тела. Речь о спине, а точнее — о широчайших мышцах.

Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мужчина стоит спиной

Широчайшие мышцы создают ту самую V-образную форму торса: широкие плечи и спину, сужающуюся к талии. У мужчин это придаёт фигуре силу и мощь, у женщин — делает талию визуально тоньше и формирует гармоничный силуэт.

Кроме того, развитые широчайшие улучшают осанку, что моментально отражается на внешнем виде: спина прямая, грудь раскрыта, походка уверенная.

Как их качать

Подтягивания — классика, которая работает всегда. Если пока сложно, используйте резину или гравитрон.

Тяга штанги или гантели в наклоне — помогает глубоко проработать спину и добавить объёма.

Вертикальная тяга блока — вариант для зала, когда нужно контролировать технику и нагрузку.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

