Открывашка для банок отдыхает: 5 способов получить железный хват

Спорт

Сильный хват — это не только про спорт. Он нужен везде: от банального открытия тугой крышки до уверенного выполнения подтягиваний и становой тяги.

Тренировка на брусьях
Если пальцы быстро устают, гриф выскальзывает из рук или вам сложно удерживать вес — пора прокачать хват.

Работайте с толстым грифом или полотенцем

Увеличение диаметра грифа или рукояти заставляет кисть и пальцы работать интенсивнее. Если в зале нет специальных "толстых" грифов, обмотайте обычный полотенцем или используйте специальные накладки. Даже подтягивания с полотенцем уже заметно усиливают хват.

Добавьте вис на турнике

Простое упражнение, но очень эффективное: повисните на перекладине, удерживая вес собственного тела. Начните с 20-30 секунд и постепенно увеличивайте время. Можно пробовать вис на одной руке или вис с дополнительным весом.

Используйте фермерскую прогулку

Возьмите в каждую руку тяжёлые гантели или гирю и пройдите несколько метров. Держите спину ровно, а руки — слегка согнутыми. Это не только прокачает хват, но и включит корпус, плечи и стабилизаторы.

Работайте с эспандером для кистей

Компактный и недорогой аксессуар, который можно использовать где угодно. Главное — регулярно. Сжимания и удержания эспандера укрепляют мышцы кисти и предплечья.

Не всегда используйте лямки

Лямки и крюки помогают держать вес, но при частом использовании расслабляют хват. Если цель — его усилить, часть подходов выполняйте без вспомогательного оборудования.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
