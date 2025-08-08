15 минут, и вы выжаты как лимон: что скрывается за модным словом "кроссфит"

Хотите за короткое время прокачать выносливость, силу и привести тело в тонус? Тогда кроссфит — это то, что стоит попробовать. Этот формат тренировок не только стал одним из самых популярных в мире фитнеса, но и заслужил репутацию универсального способа подготовить организм к любым физическим нагрузкам.
В начале 2000-х американец Грег Глассман вместе с женой зарегистрировал торговую марку CrossFit Inc.. Суть его идеи была проста: объединить лучшие упражнения из разных видов спорта в одну интенсивную тренировку.
В кроссфите можно встретить элементы:
аэробики;
лёгкой и тяжёлой атлетики;
пауэрлифтинга;
гиревого спорта;
гимнастики.
С английского crossfit переводится как "перекрёстный фитнес", что отражает саму концепцию: смешение подходов ради комплексного развития организма. Не случайно во многих странах эту систему используют для подготовки военных, спасателей, полицейских и охранников.
Кроссфит построен по круговому принципу. Один комплекс упражнений выполняется несколько раз подряд, а длительность занятия может варьироваться от 15 до 60 минут. В программу входят как упражнения с собственным весом, так и работа с оборудованием.
Часто кроссфит путают с круговой тренировкой. Но разница есть:
Круговая тренировка — это лишь метод, где упражнения повторяются через короткий отдых.
Кроссфит — полноценная система, в которой круговой принцип используется для развития силы, выносливости, скорости и других физических качеств.
Это направление заслуженно считается энергозатратным:
мужчины сжигают 15-18 ккал в минуту;
женщины — 13-15 ккал в минуту.
Однако стоит помнить, что сам по себе кроссфит — не волшебная кнопка для похудения. В долгосрочной перспективе ключевую роль играет дефицит калорий. Даже самые тяжёлые тренировки не помогут снизить жировую массу без сбалансированного питания.
