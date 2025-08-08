15 минут, и вы выжаты как лимон: что скрывается за модным словом "кроссфит"

Кроссфит развивает силу, выносливость и скорость — мнение тренеров

Хотите за короткое время прокачать выносливость, силу и привести тело в тонус? Тогда кроссфит — это то, что стоит попробовать. Этот формат тренировок не только стал одним из самых популярных в мире фитнеса, но и заслужил репутацию универсального способа подготовить организм к любым физическим нагрузкам.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Тренировки в зале

Что такое кроссфит и откуда он взялся

В начале 2000-х американец Грег Глассман вместе с женой зарегистрировал торговую марку CrossFit Inc.. Суть его идеи была проста: объединить лучшие упражнения из разных видов спорта в одну интенсивную тренировку.

В кроссфите можно встретить элементы:

аэробики ;

лёгкой и тяжёлой атлетики ;

пауэрлифтинга ;

гиревого спорта ;

гимнастики.

С английского crossfit переводится как "перекрёстный фитнес", что отражает саму концепцию: смешение подходов ради комплексного развития организма. Не случайно во многих странах эту систему используют для подготовки военных, спасателей, полицейских и охранников.

Как проходит тренировка

Кроссфит построен по круговому принципу. Один комплекс упражнений выполняется несколько раз подряд, а длительность занятия может варьироваться от 15 до 60 минут. В программу входят как упражнения с собственным весом, так и работа с оборудованием.

Часто кроссфит путают с круговой тренировкой. Но разница есть:

Круговая тренировка — это лишь метод, где упражнения повторяются через короткий отдых.

Кроссфит — полноценная система, в которой круговой принцип используется для развития силы, выносливости, скорости и других физических качеств.

Кроссфит и похудение: стоит ли ждать чудес

Это направление заслуженно считается энергозатратным:

мужчины сжигают 15-18 ккал в минуту ;

женщины — 13-15 ккал в минуту.

Однако стоит помнить, что сам по себе кроссфит — не волшебная кнопка для похудения. В долгосрочной перспективе ключевую роль играет дефицит калорий. Даже самые тяжёлые тренировки не помогут снизить жировую массу без сбалансированного питания.