Забудьте об усталости в ногах: 4 упражнения, которые сделают их снова лёгкими

Тяжесть и усталость в ногах могут появляться даже у тех, кто весь день проводит сидя за компьютером. По словам врача высшей категории Владимира Нечаева, главный способ справиться с дискомфортом — стимулировать кровообращение в нижних конечностях.
Это поможет устранить застой и вернуть ногам ощущение легкости.
Эти упражнения занимают всего пару минут, не требуют специального инвентаря и могут выполняться прямо за рабочим столом, пишет KP.RU.
