Забудьте об усталости в ногах: 4 упражнения, которые сделают их снова лёгкими

Тяжесть и усталость в ногах могут появляться даже у тех, кто весь день проводит сидя за компьютером. По словам врача высшей категории Владимира Нечаева, главный способ справиться с дискомфортом — стимулировать кровообращение в нижних конечностях.

Пожилая женщина делает жим ногами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилая женщина делает жим ногами

Это поможет устранить застой и вернуть ногам ощущение легкости.

Простые упражнения для офиса

  1. Перекаты с пятки на носок. Такое движение активизирует работу мышц и сосудов, помогая "разогнать" кровь.
  2. "Надевание туфли". Представьте, что вы натягиваете обувь, и вытяните носок максимально вперед.
  3. Круговые движения стопами. Выполняйте их, оставаясь на пятках, чтобы мягко проработать суставы и мышцы.
  4. Сгибание пальцев ног. Несколько повторений улучшат тонус стоп и голеней.

Эти упражнения занимают всего пару минут, не требуют специального инвентаря и могут выполняться прямо за рабочим столом, пишет KP.RU.

Уточнения

Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека. Филогенетически человеческая нога происходит от задних конечностей амфибий, которые, в свою очередь, произошли от плавников рыб.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
