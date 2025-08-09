Забудьте об усталости в ногах: 4 упражнения, которые сделают их снова лёгкими

Врач Нечаев: вернуть ногам ощущение лёгкости помогут перекаты с пятки на носок

Тяжесть и усталость в ногах могут появляться даже у тех, кто весь день проводит сидя за компьютером. По словам врача высшей категории Владимира Нечаева, главный способ справиться с дискомфортом — стимулировать кровообращение в нижних конечностях.

Пожилая женщина делает жим ногами

Это поможет устранить застой и вернуть ногам ощущение легкости.

Простые упражнения для офиса

Перекаты с пятки на носок. Такое движение активизирует работу мышц и сосудов, помогая "разогнать" кровь. "Надевание туфли". Представьте, что вы натягиваете обувь, и вытяните носок максимально вперед. Круговые движения стопами. Выполняйте их, оставаясь на пятках, чтобы мягко проработать суставы и мышцы. Сгибание пальцев ног. Несколько повторений улучшат тонус стоп и голеней.

Эти упражнения занимают всего пару минут, не требуют специального инвентаря и могут выполняться прямо за рабочим столом, пишет KP.RU.

Уточнения

