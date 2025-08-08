Юный хищник РПЛ: как нападающий из "Локомотива" за три тура стал грозой вратарей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:57
Спорт

Начало сезона в Российской премьер-лиге выдалось ярким — и имя Вадима Ракова уже громко звучит в сводках. Молодой нападающий "Крыльев Советов" после первых туров возглавил бомбардирскую гонку, а его игра привлекла внимание специалистов.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Мнение заслуженного тренера России

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов отметил, что у Ракова есть качества, которые выделяют его на фоне многих нападающих:

"Он неплохо видит поле, обладает интеллектом и иногда принимает нестандартные решения. Сейчас он оказался в нужное время в нужном месте, посмотрим, что будет дальше. В любом случае, нужны постоянные тренировки. Дай Бог, чтобы все получилось." — сказал Билялетдинов.

Матч, который всё подтвердил

В третьем туре РПЛ "Крылья Советов" разгромили "Ростов" — 4:1. И именно Раков открыл счет уже на 11-й минуте, пишет Газета.Ru.

Дальше события развивались так:

  • 56′ — Сергей Божин увеличил преимущество;

  • 66′ — Егор Голенков сократил отставание;

  • 74′ — Раков оформил дубль;

  • 84′ — Максим Витюгов поставил точку в матче.

Отдельный эпизод: на 76-й минуте защитник "Ростова" Виктор Мелехин получил вторую желтую и покинул поле.

Статистика и ближайшие планы

Перед началом сезона Раков перешёл в "Крылья" на правах аренды из московского "Локомотива". И уже в первых трёх турах забил четыре мяча.

Семь очков в активе вывели самарцев на второе место в таблице. Следующая игра — дома с "Балтикой". Матч пройдёт 9 августа в 13:30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Рафаэль Шафеев.

Уточнения

Футбо́л (англицизм от англ. football от foot "ступня" + ball "мяч") — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
