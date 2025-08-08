Юный хищник РПЛ: как нападающий из "Локомотива" за три тура стал грозой вратарей

Начало сезона в Российской премьер-лиге выдалось ярким — и имя Вадима Ракова уже громко звучит в сводках. Молодой нападающий "Крыльев Советов" после первых туров возглавил бомбардирскую гонку, а его игра привлекла внимание специалистов.
Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов отметил, что у Ракова есть качества, которые выделяют его на фоне многих нападающих:
"Он неплохо видит поле, обладает интеллектом и иногда принимает нестандартные решения. Сейчас он оказался в нужное время в нужном месте, посмотрим, что будет дальше. В любом случае, нужны постоянные тренировки. Дай Бог, чтобы все получилось." — сказал Билялетдинов.
В третьем туре РПЛ "Крылья Советов" разгромили "Ростов" — 4:1. И именно Раков открыл счет уже на 11-й минуте, пишет Газета.Ru.
Дальше события развивались так:
56′ — Сергей Божин увеличил преимущество;
66′ — Егор Голенков сократил отставание;
74′ — Раков оформил дубль;
84′ — Максим Витюгов поставил точку в матче.
Отдельный эпизод: на 76-й минуте защитник "Ростова" Виктор Мелехин получил вторую желтую и покинул поле.
Перед началом сезона Раков перешёл в "Крылья" на правах аренды из московского "Локомотива". И уже в первых трёх турах забил четыре мяча.
Семь очков в активе вывели самарцев на второе место в таблице. Следующая игра — дома с "Балтикой". Матч пройдёт 9 августа в 13:30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Рафаэль Шафеев.
Футбо́л (англицизм от англ. football от foot "ступня" + ball "мяч") — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.