Юный хищник РПЛ: как нападающий из "Локомотива" за три тура стал грозой вратарей

Начало сезона в Российской премьер-лиге выдалось ярким — и имя Вадима Ракова уже громко звучит в сводках. Молодой нападающий "Крыльев Советов" после первых туров возглавил бомбардирскую гонку, а его игра привлекла внимание специалистов.

Мнение заслуженного тренера России

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов отметил, что у Ракова есть качества, которые выделяют его на фоне многих нападающих:

"Он неплохо видит поле, обладает интеллектом и иногда принимает нестандартные решения. Сейчас он оказался в нужное время в нужном месте, посмотрим, что будет дальше. В любом случае, нужны постоянные тренировки. Дай Бог, чтобы все получилось." — сказал Билялетдинов.

Матч, который всё подтвердил

В третьем туре РПЛ "Крылья Советов" разгромили "Ростов" — 4:1. И именно Раков открыл счет уже на 11-й минуте, пишет Газета.Ru.

Дальше события развивались так:

56′ — Сергей Божин увеличил преимущество;

66′ — Егор Голенков сократил отставание;

74′ — Раков оформил дубль;

84′ — Максим Витюгов поставил точку в матче.

Отдельный эпизод: на 76-й минуте защитник "Ростова" Виктор Мелехин получил вторую желтую и покинул поле.

Статистика и ближайшие планы

Перед началом сезона Раков перешёл в "Крылья" на правах аренды из московского "Локомотива". И уже в первых трёх турах забил четыре мяча.

Семь очков в активе вывели самарцев на второе место в таблице. Следующая игра — дома с "Балтикой". Матч пройдёт 9 августа в 13:30 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Рафаэль Шафеев.

Уточнения

